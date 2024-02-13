Які завдання вже виконав гарнізон в Авдіївці: думка експерта

Український контингент військ в Авдіївці вже виконав три основні завдання. Йдеться, як мінімум, про стримування наступального потенціалу російської армії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Олександр Мусієнко .

Ворог нависає з флангів Авдіївки

Попри те, що фактично оточення немає, загрози залишаються і досить серйозні.

На думку Олександра Мусієнка, українська сторона має тримати в голові можливий вихід із міста, оскільки ворог давно нависає з флангів, а просування в Авдіївці створює додаткові виклики.

"Навіть якщо нам доведеться відійти, я не бачу в цьому трагедії", - сказав він.

Гарнізон уже виконав основні завдання

За словами Мусієнка, наш контингент виконав три основні завдання:

стримав ворога і не дав розвинути темп наступальної операції, щоб він не дійшов ледь не до адмінкордонів Донецької області;

завдав великих втрат у живій силі та техніці;

витягнув російські резерви і завдав максимальної шкоди.

"Тобто за таких умов можна сказати, що багато чого вже досягнуто. Зараз видно, що нам насилу вдається відбивати атаки, майже неможливо просунутися і розімкнути фланги. Гарнізон тримається з останніх сил, але ворог кинув у бій практично все, що в нього є. Я б особливо відзначив керовані авіабомби, які завдають значної шкоди", - додав експерт.

Докладніше про те, що відбувається в Авдіївці, і виклики, що стоять перед Силами оборони, - у матеріалі РБК-Україна.