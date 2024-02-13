ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які завдання вже виконав гарнізон в Авдіївці: думка експерта

Авдіївка, Вівторок 13 лютого 2024 21:22
UA EN RU
Які завдання вже виконав гарнізон в Авдіївці: думка експерта Архівне фото: Український контингент військ в Авдіївці вже виконав щонайменше три завдання (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Браславський
Експерт: Олександр Мусієнко

Український контингент військ в Авдіївці вже виконав три основні завдання. Йдеться, як мінімум, про стримування наступального потенціалу російської армії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Олександр Мусієнко.

Ворог нависає з флангів Авдіївки

Попри те, що фактично оточення немає, загрози залишаються і досить серйозні.

На думку Олександра Мусієнка, українська сторона має тримати в голові можливий вихід із міста, оскільки ворог давно нависає з флангів, а просування в Авдіївці створює додаткові виклики.

"Навіть якщо нам доведеться відійти, я не бачу в цьому трагедії", - сказав він.

Гарнізон уже виконав основні завдання

За словами Мусієнка, наш контингент виконав три основні завдання:

  • стримав ворога і не дав розвинути темп наступальної операції, щоб він не дійшов ледь не до адмінкордонів Донецької області;
  • завдав великих втрат у живій силі та техніці;
  • витягнув російські резерви і завдав максимальної шкоди.

"Тобто за таких умов можна сказати, що багато чого вже досягнуто. Зараз видно, що нам насилу вдається відбивати атаки, майже неможливо просунутися і розімкнути фланги. Гарнізон тримається з останніх сил, але ворог кинув у бій практично все, що в нього є. Я б особливо відзначив керовані авіабомби, які завдають значної шкоди", - додав експерт.

Докладніше про те, що відбувається в Авдіївці, і виклики, що стоять перед Силами оборони, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Авдіївка Збройні сили України Донецька область Війна в Україні
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО