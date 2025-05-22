Какие условия Россия готовит для "меморандума мира": мнение политолога

"Все то, что скрывается за словом первопричины, будет перечислено. Первое и самое важное - это глобальные вещи, которые касаются, я бы назвал бы так, глобального уровня", - пояснил эксперт.

По словам Романа Бессмертного, в проекте меморандума Россия может изложить свои требования в нескольких уровнях.

Глобальный уровень:

выход США из Европы;

вывод американских войск из стран, где они сейчас дислоцируются, в частности из Румынии, Польши и стран Балтии.

Континентальный уровень:

выход НАТО из центральной и восточной Европы;

отступление к восточной границе современной Федеративной Республики Германия.

Украинский блок:

выдвижение претензий к пяти регионам Украины;

требования по "денацификации" и "демилитаризации";

восстановление роли и места русской православной церкви;

возвращение статуса русского языка;

нейтральный статус Украины;

ограничение численности украинских вооруженных сил до 30-60 тысяч военных;

разоружение с четким определением категорий, типов и видов вооружения - с целью упростить возможный будущий захват территории.

Бессмертный считает, что в меморандум могут войти позиции, которые Россия озвучивала еще с 2007 года. Тогда о них впервые публично заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, а позже и сам российский диктатор Владимир Путин.

"То есть на самом деле, вот то, что мы слышим с 2007 года, с выступления Медведева, а затем Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, оно и войдет в этот список", - подчеркнул историк.

В то же время, по мнению Бессмертного, часть требований, которые Россия может включить в меморандум, будет завуалирована сложной терминологией. Эти формулировки, как он считает, могут быть непонятными для президента США Дональда Трампа и его окружения.

Среди таких понятий - "первопричины", "неделимость глобальной безопасности", "невозможность решения вопросов безопасности одними странами в ущерб другим", а также "законные территориальные интересы Российской Федерации".

Эксперт отмечает, что до момента, пока подобные формулировки не начнут употреблять сам Трамп или другие американские политики, эти тезисы будут выступать своеобразной лакмусовой бумажкой.

"Пока мы не услышим из уст Дональда Трампа, или даже Марка Рубио, эти три понятия, это означает, что Украина и Европа, украинцы и европейцы в лице Трампа, Рубио, Виткоффа и всех остальными имеют дело с дипломатическими космонавтами, которые просто не ориентируются в том, о чем с ними говорит Москва", - пояснил он.