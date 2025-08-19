Какие праздники 19 августа: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы дня

Что за церковный праздник сегодня

Святой мученик Андрей был высокопоставленным римским военным, который жил во времена императора Максимиана. Он был командиром большого военного отряда, а его отвага и смелость наводили ужас на врагов. Благодаря его вере во Христа, он и его войско одерживали победы не столько силой оружия, сколько силой молитвы.

Во время похода против персов Андрей и его воины разгромили противника, значительно превосходящего в количестве. После этой победы он вместе со всем своим войском принял христианство. Когда об этом узнал император, он приказал схватить Андрея и его воинов. После жестоких пыток отряд отправили в Таврию, где святой мученик Андрей и 2593 его воина были казнены. За свою непоколебимую веру и мужество они вошли в историю как святые мученики.

Что нельзя делать 19 августа

В этот день запрещено ссориться и выяснять отношения.

Не стоит браться за тяжелую физическую работу, ведь считается, что это приведет к потерям.

В народе говорили: "Кто сегодня обижает ближнего - тот беду накликает".

Не рекомендуется занимать деньги и отдавать долги, чтобы не вынести счастье из дома.

Народные приметы на 19 августа

Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать будущую погоду и урожай:

Если на Андрея Стратилата ветер - зима будет холодной.

Если утром туман - осень будет долгой и теплой.

Если в этот день идет дождь - осень будет мокрой.

Много журавлей летит на юг - к ранней и холодной зиме.

Много росы утром - к хорошему урожаю.

Увидеть радугу - к хорошей вести.

Крестьяне в этот день обращались к святому Стратилату с молитвами о защите от врагов и о мире в семье.

У кого День ангела 19 августа

Сегодня именины празднуют: Андрей, Тимофей Николай.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие еще праздники 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи

Этот день посвящен чествованию работников, которые рискуют своей жизнью, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. Праздник был учрежден ООН в память о теракте 2003 года в Багдаде, когда погибли 22 сотрудника гуманитарных миссий.

Всемирный день фотографии

Его отмечают в честь изобретения дагеротипа - первого практического способа фотографирования, ставшего прообразом современной фотографии. Этот праздник объединяет фотографов и любителей со всего мира.

День пасечника

В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник пчеловодов. Этот день подчеркивает важную роль пасечников в сельском хозяйстве и сохранении экосистемы.

День пасечника в Украине празднуют 19 августа (фото: Википедия)

Поздравления с Днем пасечника