Какие стипендии получают студенты и когда ждать повышения выплат

Академическая стипендия в Украине составляет около 2100 гривен, а повышенная – почти 3000 гривен. Студенческие стипендии планируют увеличить.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Академическая стипендия у студентов в Украине сейчас составляет около 2100 грн. Повышенная стипендия доходит почти до 3000 грн. Этого недостаточно, и в Минобразования осознают, что стипендиальное обеспечение требует повышения.
"Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной планы", – подчеркивает Михаил Винницкий.
По его словам, это позволит человеку базово жить с такой стипендии.
"Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", – объясняет он.
В законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу. Вопрос обеспечения стипендиями будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если его примут, изменения могут вступить в силу уже со следующего года.
Правительство готовится повысить заработные платы работникам детских садов. Хоть официальная статистика показывает средний доход около 12 тысяч гривен, на самом деле большинство воспитателей получают минимальную зарплату, заявили ранее РБК-Украина в МОН.
"Средняя зарплата воспитателей около 12 тысяч гривен по той статистике, которую мы видим. Но очень много людей работают на минималку. И немало людей уже очень много лет в системе. Мы понимаем, что еще три-четыре года, и они уйдут на пенсию. Они нам делают эту статистику, где якобы все выглядит не слишком критично. Но на самом деле все очень критично", – отметила заместитель министра Анастасия Коновалова.
Она добавила, что на следующий год правительство планирует предоставить дополнительную финансовую поддержку дошкольному образованию через программу "еЯсли" Министерства социальной политики, семьи и молодежи. Это может увеличить финансирование отрасли примерно на 30%.
Ранее в МОН прокомментировали отток абитуриентов за границу и объяснили, насколько массовое это явление.
Также в Украине открывают центры педпартнерства. Это ясли для детей от одного года, которые призваны создать новые форматы поддержки самих детей и их родителей.
