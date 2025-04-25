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Какие реформы нужны для восстановления инфраструктуры: эксперт назвала ключевые шаги

Украина, Пятница 25 апреля 2025 13:30
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Какие реформы нужны для восстановления инфраструктуры: эксперт назвала ключевые шаги Фото: Восстановление инфраструктуры потребует ряда реформ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Украина должна осуществить масштабное восстановление инфраструктуры, которая была повреждена войной. Для этого нужно принять соответствующий национальный план и упорядочить взаимоотношения между участниками строительных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение соучредителя независимого аналитического центра We Build Ukraine Анны Юрченко, которое она представила 24 апреля во время конференции "Строительство и инфраструктура: ключевые отрасли роста экономики".

"Первым вопросом является Национальная инфраструктурная стратегия - это среднесрочный план, что, где и когда мы будем строить. Так исторически сложилось, что в Украине такого плана не было. Есть какие-то отдельные программы развития, они не всегда привязаны к инфраструктуре", - сказала она.

Эксперт отметила, что второй шаг - это урегулирование взаимоотношений в системе "Заказчик - подрядчик - все остальные стейкхолдеры инфраструктурного проекта".

"Это о том, как мы отбираем подрядчика, проводим закупки. Это о контрактных взаимоотношениях, распределении рисков", - пояснила Анна Юрченко.

Третьим фактором, по ее словам, должно стать правильное и понятное управление проектами.

"Это нормы проектирования, технического надзора. Это непосредственно о том как инфраструктура строится и реализуется, как формируется смета, как формируются проектные решения", - сказала эксперт.

Она добавила, что эти реформы соответствуют курсу евроинтеграции Украины.

"Все зависит от нас, это же нам нужно, нам отстраивать государство. Мы можем отстраиваться 100 лет, а можем отстроиться быстро и достаточно эффективно. Должны принимать превентивные шаги", - подчеркнула Анна Юрченко.

Напомним, в феврале 2025 года в комментарии для РБК-Украина глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отмечала, что одной из ключевых задач власти является привлечение к процессу восстановления украинских производителей строительных материалов.

Она отметила, что в результате войны, по данным Всемирного банка, больше всего пострадал жилой сектор (13% жилого фонда). Для восстановления разрушенных зданий требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента, металла, гипсокартона, стекла и тому подобное. На сегодня украинские производители этих материалов сталкиваются со следующими проблемами: нехватка рабочей силы, недостаточный доступ к финансовым ресурсам, устаревшие технологии, коррупционные риски и др.

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