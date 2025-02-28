Шуляк назвала факторы качественного восстановления Украины

Привлечение украинских производителей строительных материалов к восстановлению страны является одной из ключевых задач власти. Ведь без отечественного производства невозможно будет достичь быстрых результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время конференции "Государственное партнерство и инвестиции в восстановление территорий. Как привлекать украинских производителей строительных материалов к процессу восстановления".

"Последние цифры оценки стоимости восстановления в Украине, которые представил Всемирный банк и украинское правительство, - это не менее 524 млрд долларов. По состоянию на сегодня именно столько нужно, чтобы восстановить все, что разрушила РФ в жилом секторе, транспортной инфраструктуре и энергетике. И без наших украинских производителей строительных материалов этого невозможно будет сделать", - констатировала Шуляк.

Она добавила, что больше всего пострадал жилой сектор, ведь, по данным отчета Всемирного банка, в Украине разрушено 13% жилого фонда. Сегодня зарегистрировано почти 800 тысяч заявок от украинцев о поврежденном и разрушенном жилье - это около 60 млн квадратных метров.

По словам Шуляк, до полномасштабного вторжения ежегодно в Украине вводили в эксплуатацию 9-10 млн квадратных метров жилья. За три года полномасштабного вторжения РФ разрушила то, что строили в течение шести лет.

"Для того, чтобы это все восстановить, мы должны понимать, какие строительные материалы можно производить в Украине и максимально способствовать восстановлению и созданию новых производственных мощностей. Ведь это еще и создание новых рабочих мест, уплата налогов, которые будут помогать развитию громад", - отметила председатель Комитета ВР по градостроительству.

Парламентарий отметила, что уже сегодня можно прогнозировать, на какие строительные материалы будет повышенный спрос, и какие позиции могут оказаться в дефиците.

"Прежде всего в дефиците будет стекло. В Украине был единственный завод по производству стекла, он работал в Лисичанске. После захвата города оккупантами завод разрушили. Сейчас есть попытки украинских компаний подписать меморандум по строительству такого завода, но сегодня Украина не производит стекла", - сказала Шуляк.

Она добавила, что повышенный спрос также прогнозируют на цемент, металл, гипсокартон, окна и двери - все что нужно для быстрого восстановления. В то же время встанет вопрос о качестве строительных материалов.

"Если думать о перспективе, мы должны учитывать, что Украина быстро продвигается на пути к членству в ЕС. Поэтому показатели качества украинских стройматериалов должны полностью соответствовать нормам Евросоюза", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что еще пять лет назад Украина начала работать над внедрением 305-го европейского регламента, чтобы отечественные строительные материалы были безопасными, энергоэффективными и современными. Этот регламент должен был заработать с 1 января 2023 года, но полномасштабное вторжение разрушило многие планы.

Также российская агрессия повлияла и на другие аспекты работы украинских производителей стройматериалов, из-за чего они имеют ряд общих проблем. В частности это нехватка рабочей силы, недостаточный доступ к финансовым ресурсам, устаревшие технологии, логистические трудности, энергетический кризис и коррупционные риски в области строительства.

"Прежде всего нам нужно начинать с государственной поддержки проектов со значительными инвестициями, парламент уже принял соответствующее законодательство. Также важно обеспечить доступное кредитование для компаний, которые работают по стандартам ЕС и модернизируют производственные мощности", - считает Шуляк.

Кроме того, важными аспектами восстановления являются развитие системы профессионально-технического обучения, внедрение стандартов 305-го европейского регламента, создание сети лабораторий контроля качества стройматериалов и цифровизация и уничтожение монополий в строительной отрасли для нивелирования коррупционных рисков.

"И конечно, хотелось бы обеспечить больше возможностей украинскому бизнесу создавать совместные предприятия с иностранными компаниями, использовать государственно-частное партнерство, привлекать иностранный капитал и технологии. Так мы сможем отстраивать современную европейскую Украину", - подытожила Шуляк.