Які реформи потрібні для відбудови інфраструктури: експерт назвала ключові кроки

Україна має здійснити масштабну відбудову інфраструктури, яка була пошкоджена війною. Для цього потрібно прийняти відповідний національний план та впорядкувати взаємовідносини між учасниками будівельних проектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку співзасновниці незалежного аналітичного центру We Build Ukraine Анни Юрченко, яку вона представила 24 квітня під час конференції "Будівництво та інфраструктура: ключові галузі зростання економіки".

"Першим питання є Національна інфраструктурна стратегія – це середньостроковий план, що, де і коли ми будемо будувати. Так історично склалося, що в Україні такого плану не було. Є якісь окремі програми розвитку, вони не завжди прив'язані до інфраструктури", - сказала вона.

Експерт зазначила, що другий крок – це врегулювання взаємовідносин в системі "Замовник - підрядник - всі інші стейкхолдери інфраструктурного проекту".

"Це про те, як ми відбираємо підрядника, проводимо закупівлі. Це про контрактні взаємовідносини, розподілення ризиків", - пояснила Анна Юрченко.

Третім фактором, за її словами, має стати правильне і зрозуміле управління проектами.

"Це норми проектування, технічного нагляду. Це безпосередньо про те як інфраструктура будується і реалізується, як формується кошторис, як формуються проектні рішення", - сказала експерт.

Вона додала, що ці реформи відповідають курсу євроінтеграції України.

"Все залежить від нас, це ж нам потрібно, нам відбудовувати державу. Ми можемо відбудовуватися 100 років, а можемо відбудуватися швидко і досить ефективно. Маємо приймати превентивні кроки", - підкреслила Анна Юрченко.