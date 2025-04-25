Які реформи потрібні для відбудови інфраструктури: експерт назвала ключові кроки
Україна має здійснити масштабну відбудову інфраструктури, яка була пошкоджена війною. Для цього потрібно прийняти відповідний національний план та впорядкувати взаємовідносини між учасниками будівельних проектів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку співзасновниці незалежного аналітичного центру We Build Ukraine Анни Юрченко, яку вона представила 24 квітня під час конференції "Будівництво та інфраструктура: ключові галузі зростання економіки".
"Першим питання є Національна інфраструктурна стратегія – це середньостроковий план, що, де і коли ми будемо будувати. Так історично склалося, що в Україні такого плану не було. Є якісь окремі програми розвитку, вони не завжди прив'язані до інфраструктури", - сказала вона.
Експерт зазначила, що другий крок – це врегулювання взаємовідносин в системі "Замовник - підрядник - всі інші стейкхолдери інфраструктурного проекту".
"Це про те, як ми відбираємо підрядника, проводимо закупівлі. Це про контрактні взаємовідносини, розподілення ризиків", - пояснила Анна Юрченко.
Третім фактором, за її словами, має стати правильне і зрозуміле управління проектами.
"Це норми проектування, технічного нагляду. Це безпосередньо про те як інфраструктура будується і реалізується, як формується кошторис, як формуються проектні рішення", - сказала експерт.
Вона додала, що ці реформи відповідають курсу євроінтеграції України.
"Все залежить від нас, це ж нам потрібно, нам відбудовувати державу. Ми можемо відбудовуватися 100 років, а можемо відбудуватися швидко і досить ефективно. Маємо приймати превентивні кроки", - підкреслила Анна Юрченко.
Нагадаймо, у лютому 2025 року в коментарі для РБК-Україна голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк зазначала, що однією із ключових завдань влади є залучення до процесу відбудови українських виробників будівельних матеріалів.
Вона зазначила, що внаслідок війни, за даними Світового банку, найбільше постраждав житловий сектор (13% житлового фонду). Для відбудови зруйнованих будівель потрібна велика кількість будівельних матеріалів, зокрема, цементу, металу, гіпсокартону, скла тощо. На сьогодні українські виробники цих матеріалів стикаються із наступними проблемами: нестача робочої сили, недостатній доступ до фінансових ресурсів, застарілі технології, корупційні ризики та ін.