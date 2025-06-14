Собственный бизнес: 5 вопросов, которые стоит себе задать до того, как все начать

Начать собственное дело - звучит амбициозно, привлекательно и очень по-современному. Но за этим кроются риски, стресс, ответственность и десятки подводных камней. Если вы действительно задумали стартовать бизнес, остановитесь на минуту. И дайте себе честные ответы на пять ключевых вопросов, которые помогут избежать иллюзий и понять, готовы ли вы к этому пути.

Как понять, готовы ли вы к собственному бизнесу и какие 5 вопросов стоит себе задать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Запуск собственного дела - это всегда риск, вызовы и возможности. Но прежде чем вкладывать деньги, время и нервы, стоит сделать одну важную вещь - честно ответить себе на несколько вопросов. Это поможет избежать импульсивных решений и трезво оценить свои шансы на успех.

Итак, если вы задумались о бизнесе, остановитесь на минутку и спросите себя:

Почему я хочу начать собственное дело?

Реально задумайтесь: что меня движет вперед?

Вы хотите больше свободы?

Устали от начальника?

Мечтаете реализовать идею, которая изменит мир? Просто хотите больше денег?

Почему понять свою мотивацию важно

"Если ваша единственная мотивация - "лишь бы не работать на кого-то", это не лучшая стратегия. Собственный бизнес - это не легкий путь, а часто даже тяжелее, чем работа по найму. Но если у вас есть настоящий драйв и вы готовы вкладываться - тогда вперед!" - объясняет эксперт.

Действительно ли я понимаю, во что ввязываюсь

Собственный бизнес - это не только креатив и кайф, но и бухгалтерия, юридические нюансы, работа с клиентами, найм персонала, кризисные ситуации.

Готовы ли вы разбираться с налогами?

Есть ли у вас запас денег, чтобы пережить первые месяцы без прибыли?

Понимаете ли вы, как найти клиентов?

"Собственное дело - это не романтическая история из инстаграма. Это система, которую нужно уметь настроить", - говорит Виталий Курсик.

Есть ли на мою идею реальный спрос?

Многие люди совершают роковую ошибку: они открывают бизнес "под себя", а не под рынок.

"Вы можете готовить самые вкусные в городе эклеры, но если никто их не покупает - бизнес не выживет. Вы можете обожать винтажную одежду, но если в городе ее никто не носит, прибыли не будет", - подчеркивает коуч.

Вам необходимо:

Исследовать рынок: есть ли конкуренты? Есть ли спрос?

Общаться с потенциальными клиентами: что они ищут?

Начать с малого: протестировать идею перед большими вложениями.

Есть ли у меня план "Б"?

"Даже если все идеально рассчитано, всегда есть факторы, которые нельзя предусмотреть. Что, если через три месяца прибыль будет нулевая? Что, если партнер внезапно исчезнет? Что, если придется закрыть бизнес - как я буду выходить из этой ситуации?" - советует задуматься специалист.

Это очень важный вопрос, поскольку может возникнуть непредсказуемая ситуация, к которой вы можете быть не готовы.

"Хороший предприниматель - это не тот, кто верит в 100% успех, а тот, кто готов к разным вариантам развития событий", - подчеркивает Виталий Курсик.

Хватит ли у меня терпения?

"В бизнесе нет мгновенных результатов. Первые продажи могут быть слабыми. Конкуренты будут лучше вас. Клиенты могут жаловаться. Деньги могут заканчиваться быстрее, чем вы ожидаете. Если вы готовы к тому, что успех - это марафон, а не спринт, тогда у вас есть все шансы построить что-то действительно стоящее", - добавляет эксперт.

Он отмечает, что собственный бизнес - это не только "хочу, но и "готов". Готов рисковать, пробовать, учиться и не сдаваться после первых неудач.

"Если после этих вопросов вы все еще хотите запускать свое дело - поздравляю! Это значит, что вы думаете не только эмоциями, но и холодной головой. И это уже половина успеха", - резюмирует Виталий Курсик.