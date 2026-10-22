Какие налоги удерживаются с зарплаты военных в 2026 году: разъяснение Минобороны

Из чего состоит денежное довольствие военных

Денежное довольствие военнослужащих ВСУ регулируется, в частности, Порядком №260, утвержденным приказом Минобороны.

Оно состоит из нескольких частей:

основные ежемесячные выплаты - должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет;

- должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет; дополнительные ежемесячные выплаты - надбавки, доплаты, вознаграждения и премии, предусмотренные законодательством;

- надбавки, доплаты, вознаграждения и премии, предусмотренные законодательством; единовременные выплаты - дополнительные вознаграждения и другие выплаты, на которые военнослужащий имеет право при определенных условиях.

К этим выплатам используются разные правила налогообложения. В частности, налог на доходы физических лиц и военный сбор удерживается с налогооблагаемого дохода, тогда как единый социальный взнос воинская часть начисляет отдельно.

Удерживают ли из военных НДФЛ

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%. Однако для денежного довольствия военнослужащих предусмотрен специальный механизм компенсации.

В соответствии с пунктом 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины, суммы НДФЛ, удержанные из денежного довольствия, вознаграждений и других выплат в связи с прохождением военной службы, направляются на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов соответствующей категории граждан.

То есть налог удерживается, но законодательство предусматривает компенсацию соответствующих сумм в установленном порядке.

Когда военные платят военный сбор

Ставка военного сбора для соответствующих налогооблагаемых доходов составляет 1,5%.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает освобождение от этого сбора денежное довольствие за период непосредственного участия военнослужащих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Если военнослужащий не принимал непосредственного участия в таких мероприятиях в течение отчетного месяца, военный сбор удерживается с его налогооблагаемого дохода по ставке 1,5%.

Если же участие длилось только часть месяца, при расчете учитывают период, на который распространяется увольнение, и другие обстоятельства прохождения службы. Большое значение имеет документальное подтверждение соответствующих периодов.

Кто платит ЕСВ за военнослужащего

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) не удерживается из суммы, которую военнослужащий получает на руки. Его начисляет и уплачивает воинская часть по установленным правилам.

Общая ставка ЕСВ составляет 22%. В 2026 году максимальная база его начисления равна 129 705 гривнам в месяц, а максимальная сумма взноса - 28 535,10 гривны.

В то же время размер ЕСВ, уплачиваемый воинской частью, не следует отождествлять с расчетом будущей военной пенсии. Пенсионное обеспечение военнослужащих регулируется отдельным законодательством.

Сколько военный может получить на руки

Минобороны приводит условные примеры расчета для военнослужащих, которые проходят службу в тылу и выполняют боевые задания.

В первом примере для военного на небоевой должности основное денежное довольствие с учетом окладов, надбавок и премии составляет 22 599,23 гривны. Если он также имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен за соответствующий месяц, то общая сумма начислений составит 32 599,23 гривны.

Если в этом условном случае военнослужащий не освобождается от военного сбора, а все указанные выплаты входят в базу его начисления, после удержания сбора он получит 32 110,24 гривны. Компенсацию НДФЛ в этом примере рассматривают отдельно.

Для военнослужащих, выполняющих боевые задания, расчет более сложный. Он зависит от основного денежного довольствия, дополнительных вознаграждений, фактических периодов выполнения задач и права на налоговые льготы.

К примеру, в приведенном Минобороны условном расчете для солдата-стрелка основное денежное довольствие составляет 20 489,70 гривны. Если в течение месяца военный часть времени непосредственно участвовала в соответствующих мероприятиях, а в остальное время получал налогооблагаемый доход, который не подпадает под увольнение, военный сбор определяют с учетом этих периодов.

При этом различные дополнительные вознаграждения нельзя автоматически добавлять друг к другу. Для каждой выплаты необходимо проверить предусмотренные законодательством основания, фактическое время выполнения задач и возможность одновременного получения нескольких вознаграждений.

Следовательно, сумма, которую военнослужащий получает на руки, зависит от состава его денежного довольствия, дополнительных выплат и применимых правил налогообложения. Приведенные Минобороны примеры условны, поэтому фактические начисления могут отличаться.

Как самостоятельно рассчитать денежное довольствие

Минобороны имеет онлайн-калькулятор, с помощью которого можно ориентировочно рассчитать денежное довольствие и дополнительные вознаграждения военнослужащих ВСУ.

Сумма зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, надбавок, премий, условий прохождения службы и выполнения задач.