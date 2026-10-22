Какие налоги удерживаются с зарплаты военных в 2026 году: разъяснение Минобороны

С денежного довольствия украинских военнослужащих могут удерживать военный сбор, а также начислять налог на доходы физических лиц. В то же время, для военных действуют специальные правила налогообложения, а единый социальный взнос уплачивается отдельно от их выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Денежное довольствие военнослужащих ВСУ регулируется, в частности, Порядком №260, утвержденным приказом Минобороны.
Оно состоит из нескольких частей:
К этим выплатам используются разные правила налогообложения. В частности, налог на доходы физических лиц и военный сбор удерживается с налогооблагаемого дохода, тогда как единый социальный взнос воинская часть начисляет отдельно.
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%. Однако для денежного довольствия военнослужащих предусмотрен специальный механизм компенсации.
В соответствии с пунктом 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины, суммы НДФЛ, удержанные из денежного довольствия, вознаграждений и других выплат в связи с прохождением военной службы, направляются на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов соответствующей категории граждан.
То есть налог удерживается, но законодательство предусматривает компенсацию соответствующих сумм в установленном порядке.
Ставка военного сбора для соответствующих налогооблагаемых доходов составляет 1,5%.
В то же время Налоговый кодекс предусматривает освобождение от этого сбора денежное довольствие за период непосредственного участия военнослужащих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
Если военнослужащий не принимал непосредственного участия в таких мероприятиях в течение отчетного месяца, военный сбор удерживается с его налогооблагаемого дохода по ставке 1,5%.
Если же участие длилось только часть месяца, при расчете учитывают период, на который распространяется увольнение, и другие обстоятельства прохождения службы. Большое значение имеет документальное подтверждение соответствующих периодов.
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) не удерживается из суммы, которую военнослужащий получает на руки. Его начисляет и уплачивает воинская часть по установленным правилам.
Общая ставка ЕСВ составляет 22%. В 2026 году максимальная база его начисления равна 129 705 гривнам в месяц, а максимальная сумма взноса - 28 535,10 гривны.
В то же время размер ЕСВ, уплачиваемый воинской частью, не следует отождествлять с расчетом будущей военной пенсии. Пенсионное обеспечение военнослужащих регулируется отдельным законодательством.
Минобороны приводит условные примеры расчета для военнослужащих, которые проходят службу в тылу и выполняют боевые задания.
В первом примере для военного на небоевой должности основное денежное довольствие с учетом окладов, надбавок и премии составляет 22 599,23 гривны. Если он также имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен за соответствующий месяц, то общая сумма начислений составит 32 599,23 гривны.
Если в этом условном случае военнослужащий не освобождается от военного сбора, а все указанные выплаты входят в базу его начисления, после удержания сбора он получит 32 110,24 гривны. Компенсацию НДФЛ в этом примере рассматривают отдельно.
Для военнослужащих, выполняющих боевые задания, расчет более сложный. Он зависит от основного денежного довольствия, дополнительных вознаграждений, фактических периодов выполнения задач и права на налоговые льготы.
К примеру, в приведенном Минобороны условном расчете для солдата-стрелка основное денежное довольствие составляет 20 489,70 гривны. Если в течение месяца военный часть времени непосредственно участвовала в соответствующих мероприятиях, а в остальное время получал налогооблагаемый доход, который не подпадает под увольнение, военный сбор определяют с учетом этих периодов.
При этом различные дополнительные вознаграждения нельзя автоматически добавлять друг к другу. Для каждой выплаты необходимо проверить предусмотренные законодательством основания, фактическое время выполнения задач и возможность одновременного получения нескольких вознаграждений.
Следовательно, сумма, которую военнослужащий получает на руки, зависит от состава его денежного довольствия, дополнительных выплат и применимых правил налогообложения. Приведенные Минобороны примеры условны, поэтому фактические начисления могут отличаться.
Минобороны имеет онлайн-калькулятор, с помощью которого можно ориентировочно рассчитать денежное довольствие и дополнительные вознаграждения военнослужащих ВСУ.
Сумма зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, надбавок, премий, условий прохождения службы и выполнения задач.
Ранее РБК-Украина рассказывало, из каких составляющих формируется денежное довольствие военнослужащих, какие доплаты предусмотрены за боевые задания и сколько платят за участие в штурмах. Также военные могут получать единовременную помощь за заключение первого контракта, ежегодные выплаты на оздоровление и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.