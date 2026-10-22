Які податки утримують із зарплати військових у 2026 році: роз'яснення Міноборони

З чого складається грошове забезпечення військових

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ регулюється, зокрема, Порядком №260, затвердженим наказом Міноборони.

Воно складається з кількох частин:

основні щомісячні виплати - посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років;

- посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років; додаткові щомісячні виплати - надбавки, доплати, винагороди та премії, передбачені законодавством;

- надбавки, доплати, винагороди та премії, передбачені законодавством; одноразові виплати - додаткові винагороди та інші виплати, на які військовослужбовець має право за визначених умов.

До цих виплат застосовуються різні правила оподаткування. Зокрема, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір утримують з оподатковуваного доходу, тоді як єдиний соціальний внесок військова частина нараховує окремо.

Чи утримують із військових ПДФО

Ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 18%. Однак для грошового забезпечення військовослужбовців передбачений спеціальний механізм компенсації.

Відповідно до пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України, суми ПДФО, утримані з грошового забезпечення, винагород та інших виплат у зв'язку з проходженням військової служби, спрямовуються на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів відповідної категорії громадян.

Тобто податок утримують, але законодавство передбачає компенсацію відповідних сум у встановленому порядку.

Коли військові сплачують військовий збір

Ставка військового збору для відповідних оподатковуваних доходів військовослужбовців становить 1,5%.

Водночас Податковий кодекс передбачає звільнення від цього збору грошового забезпечення за період безпосередньої участі військовослужбовців у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Якщо військовослужбовець не брав безпосередньої участі в таких заходах протягом звітного місяця, військовий збір утримують із його оподатковуваного доходу за ставкою 1,5%.

Якщо ж участь тривала лише частину місяця, під час розрахунку враховують період, на який поширюється звільнення, та інші обставини проходження служби. Важливе значення має документальне підтвердження відповідних періодів.

Хто сплачує ЄСВ за військовослужбовця

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) не утримують із суми, яку військовослужбовець отримує на руки. Його нараховує та сплачує військова частина за встановленими правилами.

Загальна ставка ЄСВ становить 22%. У 2026 році максимальна база його нарахування дорівнює 129 705 гривням на місяць, а максимальна сума внеску - 28 535,10 гривні.

Водночас розмір ЄСВ, який сплачує військова частина, не слід ототожнювати з розрахунком майбутньої військової пенсії. Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулюється окремим законодавством.

Скільки військовий може отримати на руки

Міноборони наводить умовні приклади розрахунку для військовослужбовців, які проходять службу в тилу та виконують бойові завдання.

У першому прикладі для військового на небойовій посаді основне грошове забезпечення з урахуванням окладів, надбавок і премії становить 22 599,23 гривні. Якщо він також має право на додаткову винагороду в розмірі 10 000 гривень за відповідний місяць, загальна сума нарахувань становитиме 32 599,23 гривні.

Якщо в цьому умовному випадку військовослужбовець не має звільнення від військового збору, а всі зазначені виплати входять до бази його нарахування, після утримання збору він отримає 32 110,24 гривні. Компенсацію ПДФО в цьому прикладі розглядають окремо.

Для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, розрахунок складніший. Він залежить від основного грошового забезпечення, додаткових винагород, фактичних періодів виконання завдань і права на податкові пільги.

Наприклад, у наведеному Міноборони умовному розрахунку для солдата-стрільця основне грошове забезпечення становить 20 489,70 гривні. Якщо протягом місяця військовий частину часу безпосередньо брав участь у відповідних заходах, а решту часу отримував оподатковуваний дохід, який не підпадає під звільнення, військовий збір визначають з урахуванням цих періодів.

При цьому різні додаткові винагороди не можна автоматично додавати одна до одної. Для кожної виплати необхідно перевірити передбачені законодавством підстави, фактичний час виконання завдань і можливість одночасного отримання кількох винагород.

Отже, сума, яку військовослужбовець отримує на руки, залежить від складу його грошового забезпечення, додаткових виплат і застосовних правил оподаткування. Наведені Міноборони приклади є умовними, тому фактичні нарахування можуть відрізнятися.

Як самостійно розрахувати грошове забезпечення

Міноборони має онлайн-калькулятор, за допомогою якого можна орієнтовно розрахувати грошове забезпечення та додаткові винагороди військовослужбовців ЗСУ.

Сума залежить від посади, військового звання, вислуги років, надбавок, премій, умов проходження служби та виконання завдань.