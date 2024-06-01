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Льготы участникам боевых действий: какие есть виды, преимущества и скидки

Суббота 01 июня 2024 17:37
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Льготы участникам боевых действий: какие есть виды, преимущества и скидки Фото: украинцам рассказали, какие льготы получают участники боевых действий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Люди, являющиеся участниками боевых действий, имеют право на ряд льгот. В частности, на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в транспорте, скидку на коммунальные услуги и другие преимущества.

Какие преимущества имеют ветераны со статусом УБД, - в материале РБК-Украина.

Здравоохранение

Участники боевых действий имеют право на:

  • бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;
  • бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;
  • приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.

Жилье и коммунальные услуги

В жилищной сфере ветеранам предоставляется:

  • скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);
  • 75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;
  • 75% скидка на топливо для зданий без центрального отопления;
  • первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • первоочередное право на вступление в жилые и гаражные кооперативы, садоводческие сообщества и приобретение материалов для строительства;
  • льготы на стационарную связь: в частности, скидка 20% на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату.

Транспорт

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд всеми видам городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения.

Льготы касаются и других перевозок. Так, ветеранам доступен бесплатный проезд один раз в два года по всем видам междугороднего транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.

Работа

В работе льготы предоставляют участникам боевых действий дополнительный отпуск, предусматривается пособие при нетрудоспособности, кроме того, статус УБД влияет на приоритет при сокращении. Соответственно, ветераны имеют право на:

  • гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в год с сохранением заработной платы;
  • пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;
  • преимущество в оставлении на работе при сокращении работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия или учреждения.

Другие социальные льготы

К другим льготам участникам боевых действий относятся:

  • получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты в размере, установленном КМУ;
  • повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц;
  • приоритетное обслуживание в сфере построения, питания и транспорта;
  • возмещение расходов по уходу в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты;
  • освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Ранее РБК-Украина сообщало, какие есть виды пенсий для военнослужащих и как они начисляются.

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Во время подготовки материала использовались данные с веб-сайта социаольного обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

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