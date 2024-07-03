На какие льготы имеют право дети, пострадавшие в результате военных действий

За более 10 лет вооруженной агрессии РФ против Украины тысячи детей получили травмы, подверглись физическому или психологическому насилию. Хотя сейчас для этой категории нет отдельного вида социальной помощи, они могут рассчитывать на определенные льготы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советника для ВПЛ в Facebook.

Кто может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий

П.3 Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, утвержденного постановлением Кабмина №268 от 05.04.2017 г., определяет, что право на получение этого статуса имеют лица, которые не достигли 18 лет на время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии России, и в результате:

получили ранения, контузию, увечье

испытали физическое, сексуальное насилие

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований

незаконно содержались, в том числе в плену

испытали психологическое насилие

Как получить статус

Для этого нужно обратиться с заявлением в службу по делам детей:

по задекларированному/зарегистрированному месту жительства/нахождения ребенка как внутренне перемещенного лица

по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной РФ

по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления

Получить этот статус пока невозможно, если человек находится за границей.

Какие социальные гарантии предоставляют детям, которые пострадали в результате войны

Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на: