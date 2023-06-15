Кому из политиков и общественных деятелей больше всего доверяют украинцы: свежий опрос

В конце мая 2023 года среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей, чаще всего респондентами высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (83,5%), главе Николаевской ОГА Виталию Киму (63%), телеведущему Сергею Притуле (56%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (51%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Чаще выражали доверие, чем недоверие к:

мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 48% и 35%),

секретарю СНБО Алексею Данилову (46% и 23%),

министру обороны Алексею Резникову (43% и 32%),

активисту Сергею Стерненко (28% и 22%),

главе СБУ Василию Малюку (26% и 15%),

главе МВД Игорю Клименко (22% и 16%).

На статистически значимом уровне не отличаются доли доверяющих и не доверяющих руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (соответственно 37,5% и 40%).

Большинство опрошенных не доверяют:

экс-премьеру Юлии Тимошенко (80%),

главе ОПЗЖ Юрию Бойко (77%),

пятому президенту Петру Порошенко (73%),

Алексею Арестовичу (65%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие к:

лидеру фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии (не доверяют ему 46%, доверяют 18%),

премьер-министру Денису Шмыгалю (39% и 36%),

спикеру Рады Руслану Стефанчуку (34% и 27%).

Опрос Центра Разумкова проведен с 23 по 31 мая 2023 среди 2020 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.