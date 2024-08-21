Какие последствия ждут 16-летних юношей, которые не станут на военный учет

В Украине каждый юноша, достигший 16-летнего возраста, обязан стать на военный учет. Эта обязанность, предусмотренная законодательством. Он несет определенные юридические последствия в случае невыполнения.

РБК-Украина разбиралось, почему важно не игнорировать эту обязанность, какие последствия могут ожидать тех, кто ее не выполнит, и как это может повлиять на возможность выезда за границу.

Ответственность за невыполнение обязанности взятия на учет

Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина отмечает, что согласно законодательству Украины юноши, достигшие 16-летнего возраста, должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эта процедура включает в себя прохождение медицинского осмотра и регистрацию личных данных призывника. Она обязательна и контролируется на государственном уровне.

Если юноша не станет на учет, то это может иметь последствия в виде административного взыскания.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, нарушении законодательства о воинской обязанности и военной службе карается штрафом. За несовершеннолетнего ответственность будут нести его законные представители – родители или опекуны.

Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела, но любое наказание нежелательно и неприятно.

Воздействие на возможность выезда за границу

Дмитрий Франчук отмечает, что на первый взгляд отсутствие взятия на военный учет в 16 лет не создает немедленных препятствий для выезда за пределы страны. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

Если молодой человек не выполнил свои обязанности по военному учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы. В таком случае могут возникнуть серьезные ограничения на выезд за границу, что существенно усложнит жизнь молодого человека.

Как стать на учет

Чтобы стать на военный учет, юноша должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту жительства. Процедура предусматривает обязательное медицинское освидетельствование, во время которого определяется пригодность к военной службе.

"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий", - отмечает Дмитрий Франчук.