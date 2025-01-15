Какие машины лучше не покупать с рук: советы автомобилистам
У каждого автомобилиста свои предпочтения относительно марок и моделей, но есть машины, покупки которых однозначно следует избегать. Какие именно авто имеют в виду автомобильные эксперты?
Об автомобилях, которые лучше не покупать с пробегом, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoRia и AvtoBazar.
Говоря о подержанных автомобилях, можно отметить целый ряд нюансов, машин с которыми следует избегать независимо от их марки, модели и поколения. Ведь это, образно говоря, маркеры опасности для вас как второго или третьего владельца.
Авто, которые не стоит покупать подержанными:
- Машины с серьезными коррозионными повреждениями кузова: когда ржавчиной поражены силовые элементы, двери и другие детали, замена которых потребует средств и времени. Сварочные работы и последующая покраска могут порой обойтись дороже стоимости самой машины;
- Автомобиль с двигателем, трансмиссией или системой, которая имеет славу проблемного. Например, даже у авторитетных марок попадаются двигатели и трансмиссии, которые не доживают и до 100 тыс. км пробега. Или, скажем, управляемая подвеска, поддержание которой в рабочем состоянии потребует более тысячи долларов в год. Собственно, если вам очень хочется машину б/у именно в такой комплектации, просто приготовьтесь к дополнительным расходам и начинайте аргументированный торг с продавцом;
- Машина-утопленник. Обычно такие экземпляры представляют собой мину замедленного действия. В любой момент в ней может проявиться ее "водолазное" прошлое: окислиться клемма или контакт, отгнить наконечник провода, начнет искрить разъем. И тогда на поиск так называемой блуждающей неисправности понадобится несколько дней;
- Модель или комплектация модели, которая мало распространена в нашей стране, и которая при том уже снята с производства. Владельца такого раритета будет ждать комплекс проблем: длительное ожидание запчастей, поиск мастеров для ремонта, недоразумения с диагностическим софтом на СТО и т.д;
- Автомобиль после работы в такси или в корпоративном парке в качестве разъездной машины. Очень часто такая машина оказывается изношенной, причем масштабно и комплексно - настолько, что никакая скидка в цене не компенсирует затрат на ремонты и поддержание ее в рабочем состоянии;
- Экземпляр с проблемными документами и сомнительными VIN-номерами на кузове. Не имеют перспективы машины, даже в хорошем состоянии, если зарегистрированы на умершего гражданина, или которая находится в залоге или розыске. Не спешите довериться продавцу, что, мол, все вопросы с документами этой замечательной машины легко решаются, а он просто не имеет на это времени. Если уж вам очень понравился именно такой экземпляр, предложите за него большую цену, но попросите продавца решить все бумажные проблемы.
Вкратце
Да, шансов совершить удачную покупку у вас будет гораздо больше, если вы ищете автомобиль массовой модели, распространенный в вашей стране и в вашем регионе в частности. При том многие автомобилисты жаждут чего-то более-менее эксклюзивного. Такой вариант тоже имеет шансы на успех, но перед тем лучше найти людей, которые хорошо знакомы с таким редким авто, и расспросить их о нюансах выбора и эксплуатации данной машины.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 лучших электромобилей с пробегом.