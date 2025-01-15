Какие машины лучше не покупать с рук: советы автомобилистам

У каждого автомобилиста свои предпочтения относительно марок и моделей, но есть машины, покупки которых однозначно следует избегать. Какие именно авто имеют в виду автомобильные эксперты?

Об автомобилях, которые лучше не покупать с пробегом, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoRia и AvtoBazar.