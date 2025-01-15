Які машини краще не купувати з рук: поради автомобілістам
У кожного автомобіліста свої уподобання щодо марок і моделей, але є машини, покупки яких однозначно слід уникати. Які саме авто мають на увазі автомобільні експерти?
Про автомобілі, які краще не купувати з пробігом, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки статті були використані матеріали AutoRia та AvtoBazar.
Говорячи про вживані автомобілі, можна відзначити цілу низку нюансів, машин з якими слід уникати незалежно від їхньої марки, моделі і покоління. Адже це, образно кажучи, маркери небезпеки для вас як другого чи третього власника.
Авто, які не варто купувати вживаними:
- Машини з серйозними корозійними ушкодження кузова: коли іржею вражені силові елементи, двері та інші деталі, заміна яких потребуватиме коштів і часу. Зварювальні роботи і наступне фарбування можуть часом обійтися дорожче вартості самої машини;
- Автомобіль з двигуном, трансмісією або системою, яка має славу проблемного. Наприклад, навіть у авторитетних марок трапляються двигуни та трансмісії, які не доживають і до 100 тис. км пробігу. Або, скажімо, керована підвіска, підтримання якої у робочому стані потребуватиме понад тисячу доларів на рік. Власне, якщо вам дуже хочеться машину б/у саме у такій комплектації, просто приготуйтеся до додаткових витрат і починайте аргументований торг з продавцем;
- Машина-потопельник. Зазвичай такі екземпляри являють собою міну уповільненої дії. В будь-який момент в ній може проявитись її "водолазне" минуле: окислитися клема або контакт, відгнити наконечник дроту, почне іскрити роз’єм. І тоді на пошук так званої блукаючої несправності знадобиться кілька днів;
- Модель або комплектація моделі, яка мало поширена в нашій країні, і яка при тому вже знята з виробництва. На власника такого раритета чекатиме комплекс проблем: тривале очікування запчастин, пошук майстрів для ремонту, непорозуміння з діагностичним софтом на СТО тощо;
- Автомобіль після роботи в таксі або в корпоративному парку в якості роз’їзної машини. Дуже часто така машина виявляється зношеною, причому масштабно і комплексно – настільки, що ніяка знижка у ціні не компенсує витрат на ремонти і підтримання її у робочому стані;
- Екземпляр з проблемними документами і сумнівними VIN- номерами на кузові. Не мають перспективи машини, навіть у гарному стані, якщо зареєстровані на померлого громадянина, або яка перебуває у заставі або розшуку. Не поспішайте довіритись продавцеві, що, мовляв, всі питання з документами цієї чудової машини легко вирішуються, а він просто не має на це часу. Коли вже вам дуже сподобався саме такий екземпляр, запропонуйте за нього більшу ціну, але попросіть продавця вирішити усі паперові проблеми.
Коротко
Так, шансів зробити вдалу покупку у вас буде набагато більше, якщо ви шукаєте автомобіль масової моделі, поширений у вашій країні і у вашому регіоні зокрема. При тому багато хто з автомобілістів жадає чогось більш-менш ексклюзивного. Такий варіант теж має шанси на успіх, але перед тим краще знайти людей, які добре знайомі з таким рідкісним авто, і розпитати їх про нюанси вибору та експлуатації даної машини.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 найкращих електромобілів з пробігом.