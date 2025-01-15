Які машини краще не купувати з рук: поради автомобілістам

У кожного автомобіліста свої уподобання щодо марок і моделей, але є машини, покупки яких однозначно слід уникати. Які саме авто мають на увазі автомобільні експерти?

Про автомобілі, які краще не купувати з пробігом, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки статті були використані матеріали AutoRia та AvtoBazar.