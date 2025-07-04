Какие квоты будут действовать для экспорта из Украины в Евросоюз: в правительстве раскрыли детали

В правительстве Украины сообщили о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Обновленную версию соглашения согласовали в начале этой недели, в ней установлены новые квоты на экспорт украинских товаров в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение торгового представителя Украины Тараса Качки.
Торгпред Украины отметил, что считает результат, которого удалось достичь, довольно хорошим. Из 40 имеющихся квот, по его словам, в целом либерализовано пять, частично - четыре, перекомпоновано - также четыре.
Также Качка привел список видов продукции, для которых размер квот увеличился (цифры приведены по сравнению с 2021 годом):
"Относительно реальных объемов торговли - 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций и еще в 3 квотах объем больше экспорта 2024 года", - добавил Качка.
По его словам, только для трех товаров уменьшили квоты, но ущерб удалось минимизировать, еще для шести квот объем уменьшился по сравнению с 2024 годом. Следующий пересмотр соглашения в сторону либерализации ожидается в 2028 году.
Напомним, что Европейский Союз временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России. Квоты отменили, поскольку российские оккупанты создали угрозу традиционным торговым морским путям Украины.
По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям".
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