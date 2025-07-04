Які квоти діятимуть для експорту з України до Євросоюзу: в уряді розкрили деталі

В уряді України повідомили про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Оновлену версію угоди погодили на початку цього тижня, у ній встановлено нові квоти на експорт українських товарів до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис торгового представника України Тараса Качки.
Торгпред України зазначив, що вважає результат, якого вдалося досягти, доволі гарним. З 40 наявних квот, за його словами, загалом лібералізовано п'ять, частково - чотири, перекомпоновано - також чотири.
Також Качка навів список видів продукції, для яких розмір квот збільшився (цифри наведено у порівнянні з 2021 роком):
"Стосовно реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року", - додав Качка.
За його словами, тільки для трьох товарів зменшили квоти, але шкоду вдалося мінімізувати, ще для шести квот обсяг зменшився у порівнянні з 2024 роком. Наступний перегляд угоди в бік лібералізації очікується у 2028 році.
Нагадаємо, що Європейський Союз тимчасово скасував мита і квоти на сільськогосподарську продукцію України в червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії. Квоти скасували, оскільки російські окупанти створили загрозу традиційним торгівельним морським шляхам України.
За оцінками НБУ, чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі понад квоту і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня-грудня складуть близько 800 млн доларів.
Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "ЄС змінює "безвіз" на квоти: як Україна буде торгувати з Європою і чого чекати аграріям".
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