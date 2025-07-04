Какие квоты будут действовать для экспорта из Украины в Евросоюз: в правительстве раскрыли детали
В правительстве Украины сообщили о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Обновленную версию соглашения согласовали в начале этой недели, в ней установлены новые квоты на экспорт украинских товаров в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение торгового представителя Украины Тараса Качки.
Торгпред Украины отметил, что считает результат, которого удалось достичь, довольно хорошим. Из 40 имеющихся квот, по его словам, в целом либерализовано пять, частично - четыре, перекомпоновано - также четыре.
Также Качка привел список видов продукции, для которых размер квот увеличился (цифры приведены по сравнению с 2021 годом):
- мед - на 583,3%;
- сахар - 500%;
- обработанный крахмал - 500%;
- ячменная сечка и крупа, зерновые, обработанные иным образом - 435,8%;
- отруби, лузга и остатки - 386%;
- сухое молоко - 308%;
- яйца - 300%;
- солод - 250%;
- обработанные томаты - 250%;
- переработанные сахарные продукты - 250%;
- крахмалы - 244%;
- сливочное масло - 233,3%;
- овес - 192,5%;
- кукуруза - 153%;
- молоко, сливки, сгущенное молоко - 150%;
- чеснок - 150%;
- другие сахара - 150%;
- сок яблочный - 150%;
- продукты из обработанного сливочного масла - 150%;
- сахарная кукуруза - 150%;
- маннитол-сорбитол - 150%;
- переработанные зерновые продукты - 150%;
- сахарные сиропы - 135%;
- мясо птицы - 133,3%;
- пшеница - 130%;
- этанол - 125%;
- ячмень - 122,2%.
"Относительно реальных объемов торговли - 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций и еще в 3 квотах объем больше экспорта 2024 года", - добавил Качка.
По его словам, только для трех товаров уменьшили квоты, но ущерб удалось минимизировать, еще для шести квот объем уменьшился по сравнению с 2024 годом. Следующий пересмотр соглашения в сторону либерализации ожидается в 2028 году.
Свободная торговля Украины и ЕС свободная торговля
Напомним, что Европейский Союз временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России. Квоты отменили, поскольку российские оккупанты создали угрозу традиционным торговым морским путям Украины.
По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям".
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