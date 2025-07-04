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Какие квоты будут действовать для экспорта из Украины в Евросоюз: в правительстве раскрыли детали

Украина, Пятница 04 июля 2025 21:27
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Какие квоты будут действовать для экспорта из Украины в Евросоюз: в правительстве раскрыли детали Фото: торговый представитель Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В правительстве Украины сообщили о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Обновленную версию соглашения согласовали в начале этой недели, в ней установлены новые квоты на экспорт украинских товаров в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение торгового представителя Украины Тараса Качки.

Торгпред Украины отметил, что считает результат, которого удалось достичь, довольно хорошим. Из 40 имеющихся квот, по его словам, в целом либерализовано пять, частично - четыре, перекомпоновано - также четыре.

Также Качка привел список видов продукции, для которых размер квот увеличился (цифры приведены по сравнению с 2021 годом):

  • мед - на 583,3%;
  • сахар - 500%;
  • обработанный крахмал - 500%;
  • ячменная сечка и крупа, зерновые, обработанные иным образом - 435,8%;
  • отруби, лузга и остатки - 386%;
  • сухое молоко - 308%;
  • яйца - 300%;
  • солод - 250%;
  • обработанные томаты - 250%;
  • переработанные сахарные продукты - 250%;
  • крахмалы - 244%;
  • сливочное масло - 233,3%;
  • овес - 192,5%;
  • кукуруза - 153%;
  • молоко, сливки, сгущенное молоко - 150%;
  • чеснок - 150%;
  • другие сахара - 150%;
  • сок яблочный - 150%;
  • продукты из обработанного сливочного масла - 150%;
  • сахарная кукуруза - 150%;
  • маннитол-сорбитол - 150%;
  • переработанные зерновые продукты - 150%;
  • сахарные сиропы - 135%;
  • мясо птицы - 133,3%;
  • пшеница - 130%;
  • этанол - 125%;
  • ячмень - 122,2%.

"Относительно реальных объемов торговли - 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций и еще в 3 квотах объем больше экспорта 2024 года", - добавил Качка.

По его словам, только для трех товаров уменьшили квоты, но ущерб удалось минимизировать, еще для шести квот объем уменьшился по сравнению с 2024 годом. Следующий пересмотр соглашения в сторону либерализации ожидается в 2028 году.

Свободная торговля Украины и ЕС свободная торговля

Напомним, что Европейский Союз временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России. Квоты отменили, поскольку российские оккупанты создали угрозу традиционным торговым морским путям Украины.

По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям".

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