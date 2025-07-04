Какие квоты будут действовать для экспорта из Украины в Евросоюз: в правительстве раскрыли детали

В правительстве Украины сообщили о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Обновленную версию соглашения согласовали в начале этой недели, в ней установлены новые квоты на экспорт украинских товаров в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение торгового представителя Украины Тараса Качки.

Торгпред Украины отметил, что считает результат, которого удалось достичь, довольно хорошим. Из 40 имеющихся квот, по его словам, в целом либерализовано пять, частично - четыре, перекомпоновано - также четыре.

Также Качка привел список видов продукции, для которых размер квот увеличился (цифры приведены по сравнению с 2021 годом):

мед - на 583,3%;

сахар - 500%;

обработанный крахмал - 500%;

ячменная сечка и крупа, зерновые, обработанные иным образом - 435,8%;

отруби, лузга и остатки - 386%;

сухое молоко - 308%;

яйца - 300%;

солод - 250%;

обработанные томаты - 250%;

переработанные сахарные продукты - 250%;

крахмалы - 244%;

сливочное масло - 233,3%;

овес - 192,5%;

кукуруза - 153%;

молоко, сливки, сгущенное молоко - 150%;

чеснок - 150%;

другие сахара - 150%;

сок яблочный - 150%;

продукты из обработанного сливочного масла - 150%;

сахарная кукуруза - 150%;

маннитол-сорбитол - 150%;

переработанные зерновые продукты - 150%;

сахарные сиропы - 135%;

мясо птицы - 133,3%;

пшеница - 130%;

этанол - 125%;

ячмень - 122,2%.

"Относительно реальных объемов торговли - 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций и еще в 3 квотах объем больше экспорта 2024 года", - добавил Качка.

По его словам, только для трех товаров уменьшили квоты, но ущерб удалось минимизировать, еще для шести квот объем уменьшился по сравнению с 2024 годом. Следующий пересмотр соглашения в сторону либерализации ожидается в 2028 году.