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Какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать: ответ Минюста

Фото: в Минюсте рассказали, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сейчас рассматривают мобилизацию различных категорий осужденных. В частности, к ним относятся граждане с пожизненным лишением свободы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, сейчас в Украине 26 тысяч человек, которые получили пожизненный тюремный срок. Их характеристики, моральное состояние, состояние здоровья и желание воевать разное. 

"Мы прежде всего видим преимущество в тех, кто мотивирован. А уже во-вторых, ищем юридические конструкции, юридические возможности освобождать таких людей, для того чтобы они помогали отражать агрессию", - уточнила Высоцкая. 

Также она добавила, что правительство в первую очередь рассматривает возможность мобилизации тех осужденных, которых уже освободили. 

"Поэтому в проекте закона, который сейчас рассматривается о мобилизации, мы предусматриваем именно такую возможность - предоставить людям, имеющим судимость, то есть свободным, уже отбывшим наказание, никаких претензий у страны к ним с юридической точки зрения нет, чтобы этот статус не мешал им в первую очередь", - рассказала Высоцкая. 

Как уточнила замминистра, власти допускают вариант, чтобы заключенные или люди с судимостью выполняли вспомогательные задачи в войне. 

Мобилизация заключенных 

Напомним, в законопроекте о мобилизации, который Рада одобрила в первом чтении, предлагается разрешить привлечение в ряды войск людей с погашенной судимостью. 

При этом в Минюсте хотят более радикальный подход. Министр Денис Малюська считает, что мобилизация осужденных должна быть обязательной, а не по желанию. 

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина

 

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