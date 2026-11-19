По мнению исполнительного директора Института исследований национальной политики на Тайване Хун-жэнь Вана, главная цель Путина - закрепить текущие "достижения" российской армии на фронте в выгодных для Кремля политических договоренностях.

Встреча с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином позволила бы Путину представить Россию как незаменимого участника глобальной безопасности. А не как страну, погрязшую в длительной дипломатической изоляции из-за многолетней вооруженной агрессии против своего соседа.

"Вероятно, Путин будет пытаться убедить Трампа в том, что для прекращения войны Украина должна согласиться на определенные требования России - возможно, по территориальным вопросам, гарантиям безопасности или ограничениям будущих стратегических возможностей Украины", - считает Ван.

По его мнению, подобная встреча могла бы дать Москве шанс повлиять на переговорную позицию Вашингтона еще до окончательного урегулирования.

Кроме того, Путину выгодно, чтобы Соединенные Штаты сосредоточились на дипломатическом урегулировании, а не на давлении на Россию и продаже оружия Украине. Какими бы хилыми ни были оба эти процесса.

Российский диктатор также надеется, что участие Китая создаст иллюзию поддержки еще одной великой державы. Даже если Пекин не готов открыто одобрять конкретные требования Москвы к Украине.

"Впрочем, не стоит считать, что цели Трампа и Путина совпадают. Трамп стремится продемонстрировать, что способен быстро покончить с войной, тогда как Путин хочет зафиксировать за Россией добытые территориальные и стратегические преимущества", - отмечает эксперт.

Главный риск для других стран кроется в прецеденте, добавляет Ван.

Любое соглашение, достигнутое за спиной Украины и вознаграждающее территориальную агрессию без надежных гарантий безопасности, станет опасным сигналом для других ревизионистских государств. В частности, и по вопросу Тайваня.