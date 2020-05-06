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У КМДА розповіли про роботу наземного транспорту у рамках ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 12:17
У КМДА розповіли про роботу наземного транспорту у рамках ослаблення карантину
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко анонсував збільшення маршрутів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у рамках ослаблення карантину наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим градоначальник анонсував збільшення маршрутів.

"Наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі на першому етапі послаблень. до 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься транспорту, а бізнес, який починає роботу, також повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, столичний мер заявив, що метро в Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще у 68 пацієнтів, з них троє медиків. При цьому за добу одужали 8 осіб, а загальне число видужалих досягло 99 осіб.

Нагадаємо, станом на 6 травня загальна кількість інфікованих в Україні досягла 13 184 осіб, при цьому одужали 2 097 пацієнтів. З початку епідемії від коронавірусу померли 327 пацієнтів.

Кличко про відкриття метро: "це буде не одразу" За добу в Києві ще 68 випадків COVID-19, захворіли троє медиків
Новини України Віталий КличкоКиївтранспорт
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