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В КГГА рассказали подробности ограничений в Киеве из-за коронавируса

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 14:14
В КГГА рассказали подробности ограничений в Киеве из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ограничат проведение массовых мероприятий

В Киеве в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса приостановят образовательный процесс и ограничат проведение массовых мероприятий. Это говорится в решении КГГА.

В частности, в решении говорится:

  • приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;
  • приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;
  • ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;
  • приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;
  • приостановить работу развлекательных центров;
  • приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;
  • обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;
  • обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Напомним, по всей Украине вводится карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет длиться три недели, а начнется завтра.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования.

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