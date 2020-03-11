В КГГА рассказали подробности ограничений в Киеве из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ограничат проведение массовых мероприятий

В Киеве в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса приостановят образовательный процесс и ограничат проведение массовых мероприятий. Это говорится в решении КГГА.

В частности, в решении говорится:

приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;

в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева; приостановить образовательный процесс в высш их учебных заведениях;

их учебных заведениях; ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;

на территории Киева; приостановить работу театров, кинотеатров , музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;

, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.; приостановить работу развлекательных центров ;

; приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;

обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;

(более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию; обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Напомним, по всей Украине вводится карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет длиться три недели, а начнется завтра.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования.