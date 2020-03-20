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У КМДА розповіли, які збитки від коронавірусу у Києві

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 08:31
У КМДА розповіли, які збитки від коронавірусу у Києві
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Це недоотримання бюджету Києва через прийнятий Верховною радою закон

Київська влада підрахувала, що станом на сьогодні, збитки від коронавірусу в Києві складають близько 1,5 млрд гривень. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Поворозник, це недоотримання бюджету Києва через прийнятий Верховною радою закон.

"Прямі збитки з огляду на те, що ми бачимо сьогодні - це півтора мільярда гривень. Це недоотримання бюджету Києва через прийнятий Верховною радою закон. А що буде далі, які будуть непрямі збитки - цифри можуть бути зовсім інші", - розповів він.

Зазначимо, У "Голосі України" у четвер, 19 березня, було опубліковано поправку до закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".

Нагадаємо, голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олесків розповіла, що пандемія коронавірусу та карантин в Україні спричинили кризу в туристичній галузі країни.

Разом з тим, у Всесвітній раді з подорожей та туризму оцінювали збитки, яких може зазнати туристична галузь через спалахи коронавірусу у світі. В організації заявляли, що коронавірус може завдати туристичній галузі щонайменше 22 млрд доларів збитків.

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