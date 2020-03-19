Опубліковано поправку в закон про підтримку платників податку через карантин

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Поправка стосується Нацбанку

У "Голосі України" у четвер, 19 березня, було опубліковано поправку до закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчить публікація у виданні.

Так, підкреслюється, що з технічних причин у ст. 8 закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який був опублікований у "Голосі України" за 17 березня вкралася помилка.

"Ст. 8 читати так... Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку, який визначається у порядку, встановленому Національним банком", - вказано у поправці.

Нагадаємо, закон "Про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" в середу, 18 березня, набув чинності. Проект був оприлюднений у виданні 17 березня. Цим законом передбачено, що фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок у березні-квітні 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 17 березня вранці схвалив закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. За документ проголосували 359 парламентаріїв.