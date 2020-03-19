ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано поправку в закон про підтримку платників податку через карантин

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 16:42
Опубліковано поправку в закон про підтримку платників податку через карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поправка стосується Нацбанку

У "Голосі України" у четвер, 19 березня, було опубліковано поправку до закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчить публікація у виданні.

Так, підкреслюється, що з технічних причин у ст. 8 закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який був опублікований у "Голосі України" за 17 березня вкралася помилка.

"Ст. 8 читати так... Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку, який визначається у порядку, встановленому Національним банком", - вказано у поправці.

Нагадаємо, закон "Про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" в середу, 18 березня, набув чинності. Проект був оприлюднений у виданні 17 березня. Цим законом передбачено, що фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок у березні-квітні 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 17 березня вранці схвалив закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. За документ проголосували 359 парламентаріїв.

МОЗ повідомило про два нові випадки коронавірусу в Україні НБУ скасував виїзні перевірки банків та фінустанов через карантин
Новини України Налоговый кодекскарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся