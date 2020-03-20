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В КГГА рассказали, какие убытки от коронавируса в Киеве

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 08:31
В КГГА рассказали, какие убытки от коронавируса в Киеве
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной радой закона

Киевская власть подсчитала, что по состоянию на сегодня, убытки от коронавирус в Киеве составляют около 1,5 млрд гривен. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Как отметил Поворозник, это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной радой закона.

"Прямые убытки ввиду того, что мы видим сегодня - это полтора миллиарда гривен. Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной радой закона. А что будет дальше, какие будут косвенные убытки - цифры могут быть совсем другие", - рассказал он.

Отметим, в "Голосе Украины" в четверг, 19 марта, была опубликована поправка в закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни".

Напомним, глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеска рассказала, что пандемия коронавируса и карантин в Украине вызвали кризис в туристической отрасли страны.

Вместе с тем, во Всемирном совете по путешествиям и туризму оценивали убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышек коронавируса в мире. В организации заявляли, что коронавирус может нанести туристической отрасли не менее 22 млрд долларов убытков.

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