У КМДА прокоментували можливу зупинку столичних ТЕЦ

Минулого тижня були дані відповідні доручення в разі зупинки ТЕЦ, повідомили в КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) прокоментували можливу зупинку столичних теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

Минулого тижня були дані відповідні доручення в разі зупинки ТЕЦ.

"Ми готуємося до ризику можливого відключення ТЕЦ. І були надані минулого тижня відповідні доручення. Минулого тижня у нас була комісія з техногенно-екологічної безпеки та з надзвичайних ситуацій. Ми надали доручення усім підрозділам і, зокрема, закладам охорони здоров’я - підготувати резервні джерела для енергопостачання. Така реакція є і в контексті негоди, до прикладу, коли може статися аварія і припинитися живлення", - сказала вона.

У прес-службі повідомили, що переговори щодо укладення договору на газопостачання ТЕЦ поки тривають, зокрема, на рівні уряду і керівництва НАК "Нафтогаз України".

"Ми продовжуємо вести переговори. На 1 серпня ми плануємо захід, якщо нічого не зміниться, на якому детально розповімо, за яким графіком енергопостачання буде здійснюватися. Вранці 1 серпня ми зберемо всіх, пояснимо і розповімо, які ризики і які результати цих переговорів. Поки що рішення немає", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві ситуація з газопостачанням близька до критичної.