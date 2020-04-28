У КМДА презентували статистику по групах заражених COVID-19

Найбільша кількість інфікованих в Києві у віці від 30 до 49 років
У Києві найбільша кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у віці від 30 до 49 років. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.
Все у Києві коронавірусом захворіли 1298 осіб, при цьому більшість заражених - чоловіки:
Також серед інфікованих в столиці 120 медпрацівників, що становить 9% від загального числа, а також 179 служителів церкви - 14%.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Київській міській державній адміністрації презентували план ослаблення карантину. Так, з 12 травня планується відкриття непродовольчих магазинів, відкриття скверів і парків, а також відкриття перукарень та салонів краси.
Відзначимо, в Україні станом на ранок зафіксовано 9410 випадків коронавіруса. За минулу добу підтвердили 401 новий випадок інфікування. Померли в країні 239 осіб, 992 одужали.