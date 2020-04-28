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В КГГА представили статистику по группам зараженных COVID-19

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 12:47
В КГГА представили статистику по группам зараженных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество инфицированных в Киеве в возрасте от 30 до 49 лет

В Киеве наибольшее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в Киеве коронавирусом заболели 1298 человек, при этом большинство зараженных - мужчины:

  • От 0 до 17 лет - 80 (6,2%);
  • От 18 до 29 годам - 205 (15,8%);
  • От 30 до 49 лет - 564 (43,4%);
  • От 50 до 65 лет - 301 (23,2%);
  • Старше 65 лет - 148 (11%);
  • Мужчины - 724 (56%);
  • Женщины - 574 (44%).

Также среди инфицированных в столице 120 медработников, что составляет 9% от общего числа, а также 179 служителей церкви - 14%.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киевской городской государственной администрации презентовали план ослабления карантина. Так, с 12 мая планируется открытие непродовольственных магазинов, открытие скверов и парков, а также открытие парикмахерских и салонов красоты.

Отметим, в Украине по состоянию на утро зафиксировано 9410 случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 401 новый случай инфицирования. Умерли в стране 239 человек, 992 выздоровели.

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