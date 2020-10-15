Кличко: у Києві завтра починається опалювальний сезон

У Києві опалювальний сезон розпочнеться з 16 жовтня. З наступного тижня очікується похолодання.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що вже підписав відповідне розпорядження. Рішення було прийнято згідно з середньодобовими показниками температури.

"З 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон. З завтрашнього дня ми почнемо подачу тепла в систему", - сказав Кличко.

Мер столиці додав, що за прогнозами синоптиків, наступного тижня очікується похолодання.

"Для повного запуску централізованої системи опалення необхідно близько тижня. Підключення лікарень, шкіл, садків та інших закладів соціальної сфери буде проходити за окремими заявками їх працівників", - повідомив Кличко.

Контролювати подачу тепла буде спеціальна житлово-комунальна інспекція.

Як повідомили в коментарі РБК-Україна в КМДА, опалення в столиці включають тоді, коли середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів протягом трьох днів. Раніше опалення включали незалежно від температури з 15 жовтня. З 2019 року почали враховувати температуру.

Зазначимо, у ніч на 16 жовтня частина Києва залишиться без води через проведення ремонтних робіт.

Раніше РБК-Україна писало, що відсьогодні розпочався опалювальний сезон у Харкові.

Також повідомлялося, що в п'ятницю, 16 жовтня, включать опалення у Львові.