У Києві різко зросли ціни на таксі

У Києві в кілька разів зросли ціни на служби таксі на тлі переходу громадського транспорту на роботу за спецперепустками. Відсьогодні в столиці починає діяти посилений карантин - транспорт працює в режимі спецперевезень .

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Проїхати 10-11 кілометрів в Києві сьогодні вранці обійдеться приблизно у 250 грн, а 14-15 км близько 400 грн.

Як демонструють додатки популярних служб таксі, ціни збільшилися в три-чотири рази. Наприклад, дістатися з околиці до центру коштує в районі 250-300 грн, а з лівого берега до Подолу - до 400 грн.

Нагадаємо, з понеділка метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт Києва працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.

Спецперепустки видаватимуть працівникам підприємств, які виконують критично важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі).

Для отримання перепусток керівникам організацій слід подати заяву до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськради.

У КМДА зазначили, що кількість таких дозвільних документів обмежена (близько 400 тисяч), видавати фізичним особам їх не будуть. Спеціальна перепустка не дає право на безкоштовний проїзд - оплата проводиться на загальних підставах.

При цьому без перепустки можуть скористатися громадським транспортом:

- працівники ДСНС і Національної поліції - при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту;

- призовники - при наявності повісток, документів і масок.