Кейт Миддлтон стала блондинкой и наделала шума в сети (фото)

На новых кадрах, сделанных по дороге в церковь Crathie Kirk в Шотландии, Кейт Миддлтон запечатлена на переднем сиденье Range Rover рядом с мужем - принцем Уильямом.

В салоне также были трое их детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Вместе с семьей на службу отправились и король Чарльз III с королевой Камиллой.

Однако наибольшее внимание привлекло не событие, а внешний вид принцессы - в частности ее новый оттенок волос.

Кейт, которая долгое время оставалась верной своему естественному русому цвету, теперь появилась на публике почти блондинкой, что вызвало бурные обсуждения в сети.

Своим видением трансформации поделилась британский психолог Кэролин Мейр.

"Волосы - это часть нашей идентичности, символ здоровья, энергии и женственности. Возможно, Кейт хочет почувствовать обновление и начать новую страницу", - отметила в интервью для Fox News Digital эксперт.

Напомним, в 2024 году Кейт Миддлтон официально сообщила о борьбе с онкологией после сложной операции на брюшной полости.

Тогда она исчезла из информационного пространства, что породило множество слухов. Впоследствии принцесса подтвердила, что проходит курс лечения.

В начале 2025 года она объявила о ремиссии и начала постепенно возвращаться к выполнению королевских обязанностей.

Но несмотря на оптимистичные заявления, недавний выход Кейт на трибунах теннисного турнира вызвал обеспокоенность.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Многие обратили внимание на ее чрезмерно изможденный вид. По словам инсайдеров, при росте 175 см принцесса сейчас весит всего 42 килограмма.

"Она так много пережила и хочет быть рядом с семьей и внести свой вклад. Но очевидно, что она нездорова", - рассказали источники из окружения королевской семьи.

Близкие к принцессе также отмечают, что химиотерапия существенно сказалась на ее физическом состоянии.