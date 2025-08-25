Кейт Миддлтон стала блондинкой и наделала шума в сети (фото)

После длительной паузы в публичной жизни Кейт Миддлтон снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за кардинальной смены имиджа. Папарацци запечатлели принцессу Уэльскую с заметно более светлым цветом волос во время поездки в церковь в Шотландии.
На новых кадрах, сделанных по дороге в церковь Crathie Kirk в Шотландии, Кейт Миддлтон запечатлена на переднем сиденье Range Rover рядом с мужем - принцем Уильямом.
В салоне также были трое их детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Вместе с семьей на службу отправились и король Чарльз III с королевой Камиллой.
Однако наибольшее внимание привлекло не событие, а внешний вид принцессы - в частности ее новый оттенок волос.
Кейт, которая долгое время оставалась верной своему естественному русому цвету, теперь появилась на публике почти блондинкой, что вызвало бурные обсуждения в сети.
Своим видением трансформации поделилась британский психолог Кэролин Мейр.
"Волосы - это часть нашей идентичности, символ здоровья, энергии и женственности. Возможно, Кейт хочет почувствовать обновление и начать новую страницу", - отметила в интервью для Fox News Digital эксперт.
Напомним, в 2024 году Кейт Миддлтон официально сообщила о борьбе с онкологией после сложной операции на брюшной полости.
Тогда она исчезла из информационного пространства, что породило множество слухов. Впоследствии принцесса подтвердила, что проходит курс лечения.
В начале 2025 года она объявила о ремиссии и начала постепенно возвращаться к выполнению королевских обязанностей.
Но несмотря на оптимистичные заявления, недавний выход Кейт на трибунах теннисного турнира вызвал обеспокоенность.
Многие обратили внимание на ее чрезмерно изможденный вид. По словам инсайдеров, при росте 175 см принцесса сейчас весит всего 42 килограмма.
"Она так много пережила и хочет быть рядом с семьей и внести свой вклад. Но очевидно, что она нездорова", - рассказали источники из окружения королевской семьи.
Близкие к принцессе также отмечают, что химиотерапия существенно сказалась на ее физическом состоянии.
