Общество Образование Деньги Изменения

Кэшбек за топливо: в Минэкономики сказали, на что можно будет потратить

13:37 13.03.2026 Пт
2 мин
Средства можно потратить на кучу вещей - от оплаты коммуналки до приобретения книг
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцы будут получать деньги на карту "Нацкешбека" (Getty Images)

Украинцы будут получать до 15% кэшбэка на АЗС, после чего эти средства могут использоваться для оплаты украинских товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Алексея Соболева на часе вопросов к правительству и сайт Нацкешбека.

Читайте также: Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине

"Кэшбек является одним из самых эффективных мероприятий, которые рассматривали, поскольку программа состоит из двух компонентов. Во-первых, мы будем возвращать 10-15% в зависимости от вида топлива на карточки кэшбэка. И дальше они будут использовать это на украинские товары", - пояснил он.

По словам Соболева, данные за февраль свидетельствуют, что 75% этих средств идет на оплату коммунальных. Он отметил, что кэшбек "очень целево" используется теми людьми, которым эти деньги действительно нужны.

"Общий размер (нового кэшбека - ред.) мы сейчас оцениваем в примерно три миллиарда гривен. Они перераспределяются из средств программ Минэкономики внутри бюджета Минэкономики", - отметил министр экономики.

На что можно потратить кэшбек

Деньги с карты Национальный кэшбэк можно потратить на:

  • коммунальные и почтовые услуги;
  • благотворительность, поддержку ВСУ;
  • продукты питания;
  • лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию украинского производства, зарегистрированные в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы.

"Часть обновленных категорий доступна сразу: уже сейчас можно тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию. Перечень продуктовых магазинов, где можно тратить деньги с карты Национальный кэшбек еще формируется и будет обновляться", - сказано на сайте Нацкешбека.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. Его глава Павел Кириленко отметил, что спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.

Кроме того, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

