Кэшбек за топливо: в Минэкономики сказали, на что можно будет потратить

"Кэшбек является одним из самых эффективных мероприятий, которые рассматривали, поскольку программа состоит из двух компонентов. Во-первых, мы будем возвращать 10-15% в зависимости от вида топлива на карточки кэшбэка. И дальше они будут использовать это на украинские товары", - пояснил он.

По словам Соболева, данные за февраль свидетельствуют, что 75% этих средств идет на оплату коммунальных. Он отметил, что кэшбек "очень целево" используется теми людьми, которым эти деньги действительно нужны.

"Общий размер (нового кэшбека - ред.) мы сейчас оцениваем в примерно три миллиарда гривен. Они перераспределяются из средств программ Минэкономики внутри бюджета Минэкономики", - отметил министр экономики.

На что можно потратить кэшбек

Деньги с карты Национальный кэшбэк можно потратить на:

коммунальные и почтовые услуги;

благотворительность, поддержку ВСУ;

продукты питания;

лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию украинского производства, зарегистрированные в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы.

"Часть обновленных категорий доступна сразу: уже сейчас можно тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию. Перечень продуктовых магазинов, где можно тратить деньги с карты Национальный кэшбек еще формируется и будет обновляться", - сказано на сайте Нацкешбека.