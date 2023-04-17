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Руководил СБУ в Сумской области. Что известно о и.о. директора БЭБ

Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com/ESBU_GOV_UA)
Автор: Наталья Кава

Временным руководителем Бюро экономической безопасности был назначен Эдуард Федоров. До этого он возглавлял Службу безопасности Украины в Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюре по экономической безопасности.

"17 апреля 2023 года первый заместитель директора БЭБ Эдуард Федоров приступил к исполнению полномочий Директора Бюро экономической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

До назначения в БЭБ Федоров занимал руководящие посты в СБУ. С 2021 по 2022 он был заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины. А вот с 2022 по 2023 год руководил СБУ в Сумской области.

В 2023 году он был первым заместителем директора Бюро экономической безопасности Украины. После ухода с этой должности Вадима Мельника он стал временным директором БЭБ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в Закарпатье, которую "крышевали" местный депутат и чиновник в Территориальном управлении БЭБ.

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