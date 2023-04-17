Керував СБУ у Сумській області. Що відомо про в.о. директора БЕБ

Тимчасовим керівником Бюро економічної безпеки було призначено Едуарда Федорова. До цього він очолював Службу безпеки України в Сумській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бюре економічної безпеки.

"17 квітня 2023 року перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров приступив до виконання повноважень Директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в повідомленні.

До призначення у БЕБ Федоров займав керівні посади в СБУ. З 2021 по 2022 рік він був заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України. А от з 2022 по 2023 керував СБУ в Сумській області.

У 2023 році він був першим заступником Директора Бюро економічної безпеки України. Після звільнення з цієї посади Вадима Мельника він став тимчасовим директором БЕБ.