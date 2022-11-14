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Руководили "Благоустройством Изюма". Полиция задержала двух коллаборантов

Фото: полиция задержала в Изюме Харьковской области двух коллаборантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Следователи полиции задержали двух коллаборантов в Изюме Харьковской области – "директора" и его заместителя на коммунальном предприятии.

Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Полицией установлено, что двое мужчин, жителей Изюма, во время оккупации добровольно согласились руководить коммунальным предприятием "Благоустройство города Изюм".

Полицейские собрали множество доказательств и свидетельств жителей - известно, что коллаборанты активно содействовали оккупантам и проявляли инициативу. Им сообщено о подозрении по ч.5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы писали, что правоохранители изъяли 500 российских учебников из Богуславской общеобразовательной школы (Харьковская область). Тогдашние оккупационные "власти" планировали преподавать детям по программе РФ.

Напомним, что в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.

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