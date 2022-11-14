Руководили "Благоустройством Изюма". Полиция задержала двух коллаборантов

Следователи полиции задержали двух коллаборантов в Изюме Харьковской области – "директора" и его заместителя на коммунальном предприятии.

Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Полицией установлено, что двое мужчин, жителей Изюма, во время оккупации добровольно согласились руководить коммунальным предприятием "Благоустройство города Изюм".

Полицейские собрали множество доказательств и свидетельств жителей - известно, что коллаборанты активно содействовали оккупантам и проявляли инициативу. Им сообщено о подозрении по ч.5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.