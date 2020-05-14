Кернес запросив Джека Ма в "Екополіс ХТЗ" Ярославського

Фото: Олександр Ярославський та Джек Ма (fakty.ua)

Водночас, Ярославський подякував керівництво ZTE за інтерес до "Экополісу ХТЗ"

Група DCH Олександра Ярославського уклала меморандум про співпрацю з однією з найбільших китайський корпорацій - ZTE Сorporation і готує у Харкові масштабний Tech-форум. Про це повідомляють РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляють в компанії, після підписання Меморандуму корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіс ХТЗ" у складі індустріального парку (промисловий кластер) і технопарку (IT і R&D-кластери). В якості перспективних напрямків співпраці позначені створення на території "Екополіс ХТЗ" офісу ZTE, R&D-центру та виробничого майданчика.

Своєю чергою, Ярославський подякував керівництво ZTE за інтерес до "Екополісу ХТЗ".

"Я дуже гордий тим, що сьогодні ми робимо таке починання, підписуючи цей Меморандум з компанією ZTE. Впевнений, що співпраця буде плідною, і можу запевнити, що в нашій особі ви знайшли надійних партнерів. Сподіваюся, за вами прийдуть і інші китайські компанії - такі, наприклад, як Alibaba Group Джека Ма, великого друга нашого міста. Якщо ви пам'ятаєте, я привіз в Україну завдяки йому 150 тис. ПЛР-тестів, за що ми всі безмежно вдячні. Завдяки йому ми хоч відкрили для себе, що таке ПЛР-тести", - зазначив бізнесмен.

Мер Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що міська влада надає всебічну підтримку проекту "Екополіс ХТЗ", який реалізується у форматі приватно-державного партнерства.

"Хочу сказати окреме спасибі Олександру Ярославському за його ініціативи та групі DCH за постійну присутність у всіх справах міста та країни. Місто буде повністю допомагати, проект DCH "Екополіс ХТЗ" включений в план розвитку міста до 2030 року", - сказав харківський міський голова.

Крім того, він запросив Джека Ма приїхати в Харків на запланований спільно з DCH масштабний IT&High Tech-форум.

"Прошу таку знамениту людину, як Джек Ма, побувати у нас в місті Харкові. Ми йому завдячуємо за час пандемії, він дуже багато допомагав нам разом з Олександром Ярославським. У найтяжчі часи на початку він подарував Україні 50 тис. ПЛР-тестів, з яких 5 тис. отримав наш регіон. Тому я дуже хотів би особисто запросити його до Харкова вже для відвідування в іншому статусі", - додав він.

Торговий представник Китайської народної Республіки в Україні Лю Цзюнь, почесний гість церемонії, високо оцінив факт співпраці ZTE і DCH.

"ZTE є одним з лідерів китайського високотехнологічного сектора, група DCH - одна з найбільших і найпотужніших бізнес-груп України, а місто Харків відомий своїми багатими ресурсами для розвитку інновацій. Я дуже розраховую на вдалий запуск взаємодії ZTE і DCH", - сказав він.

Віце-президент ZTE Corporation Сюе Бін також підкреслив відповідність проекту "Екополіс ХТЗ" стратегічним пріоритетам своєї компанії.

"Для ZTE велика честь стати частиною інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ". Центральна ідея цієї ініціативи - ефективність і високотехнологічний розвиток. І вона співзвучна з головними завданнями ZTE в Україні і на глобальному ринку", - заявив він.

Водночас, генеральний директор компанії ZTE Ukraine Хуан Мінси подякував Ярославському за можливість стати першим бізнес-резидентом "Екополісу ХТЗ" і підкреслив, що корпорація ZTE готова запропонувати свою експертизу для реалізації в Харкові проектів цифрової трансформації Smart City.

"Харків є лідером у сфері інновацій. Я дякую меру Геннадію Кернесу за те, що місто постійно працює з нами, щоб "Екополіс ХТЗ" був успішним. Про цьому проекті я обов'язково доповім президенту, і прем'єр-міністру. Упевнений, вони також будуть займатися цей проект, який є не тільки міським, а має загальнонаціональний масштаб", - підсумував Ярославський.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Джек Ма відвідав Харків з приватним візитом на запрошення Ярославського. Зокрема, китайський мільярдер виступив перед студентами Харківського національного університету, почесним доктором і меценатом якого є бізнесмен.

Автор: Олександра Діденко