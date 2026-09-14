"Кернел" прошел аудит Verra для первого масштабного карбонового проекта в Украине: что это значит

Проект "Кернел" по сокращению выбросов прошел ключевой этап валидации по международному стандарту Verified Carbon Standard от организации Verra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение агротехкомпании.

Аудитор проверил 11 полей "Дружба-Нова"

Независимый аудитор посетил 11 полей кластера "Кернел" "Дружба-Нова" в Черниговской области, чтобы проверить применение климатических практик в поле.

Во время визита аудитор провел серию интервью с агрономической службой и руководством "Дружба-Нова", оценил технологии обработки, систему сбора и учета данных, работу лаборатории и агрономический контроль.

По результатам проверки эксперт отметил высокий уровень управления проектом и точность полевой аналитики, на которой основан расчет накопления углерода.

"Кернел" приблизился к регистрации первого масштабного карбонового проекта (фото: "Кернел")

Проект оценило международное рейтинговое агентство

Параллельно проект вошел в оценку ведущего международного рейтингового агентства углеродных рынков Sylvera в категории pre-issuance, что свидетельствует о высоком качестве данных и прозрачности подготовки еще до выпуска первых сертификатов.

Для "Кернел" этот полевой аудит стал важным подтверждением того, что даже во время полномасштабной войны украинское агропроизводство может работать по самым строгим международным климатическим стандартам.

"Для нас важно доказать, что сокращение выбросов в сельском хозяйстве можно четко измерять и подтверждать. "Кернел" сам внедряет эти практики на собственных полях, поэтому мы отвечаем и за результат, и за качество данных. В перспективе этот опыт откроет путь и другим украинским агропроизводителям к привлечению международных климатических инвестиций", - отметила руководитель направления устойчивого развития "Кернел" Марта Трофимова.

"Кернел" готовится к выпуску углеродных сертификатов после аудита Verra (фото: "Кернел")

Когда "Кернел" сможет выпускать углеродные сертификаты

"Кернел" реализует проект совместно со Sentinel Earth на площади 15 тыс. га в Черниговской области. Компания изменяет отдельные подходы к обработке земли, чтобы уменьшать выбросы и увеличивать накопление углерода в почве.

Решение о финальной валидации и регистрации проекта в Verra ожидается в январе. После этого "Кернел" получит право выпускать верифицированные углеродные сертификаты международного образца.

Кто отвечает за стандарты и оценку проекта

Verra администрирует международный стандарт Verified Carbon Standard (VCS), по которому независимо проверяют соответствие углеродных проектов установленным требованиям и достоверность заявленного сокращения или поглощения выбросов.

Sylvera оценивает качество углеродных проектов и сертификатов, в частности, достоверность расчетов и постоянство заявленного климатического эффекта. Ее рейтинги используют компании и инвесторы при оценке углеродных активов.

А Sentinel Earth специализируется на разработке и сопровождении углеродных проектов - от оценки потенциала и выбора методологии до валидации и коммерциализации углеродных единиц.