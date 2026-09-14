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"Кернел" пройшов аудит Verra для першого масштабного карбонового проєкту в Україні: що це означає

12:27 14.09.2026 Пн
3 хв
Незалежний аудитор перевірив кліматичні практики агротехнологічного гіганта на 11 полях
aimg Анна Шиканова
"Кернел" пройшов аудит Verra для першого масштабного карбонового проєкту в Україні: що це означає "Кернел" пройшов аудит Verra для першого масштабного карбонового проєкту в Україні (фото: "Кернел")
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Проєкт "Кернел" зі скорочення викидів пройшов ключовий етап валідації за міжнародним стандартом Verified Carbon Standard від організації Verra.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення агротехкомпанії.

Аудитор перевірив 11 полів "Дружба-Нова"

Незалежний аудитор відвідав 11 полів кластеру "Кернел" "Дружба-Нова" на Чернігівщині, щоб перевірити застосування кліматичних практик в полі.

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Під час візиту аудитор провів серію інтерв’ю з агрономічною службою та керівництвом “Дружба-Нова”, оцінив технології обробітку, систему збору та обліку даних, роботу лабораторії та агрономічний контроль.

За результатами перевірки експерт відзначив високий рівень управління проєктом та точність польової аналітики, на якій базується розрахунок накопичення вуглецю.

&quot;Кернел&quot; пройшов аудит Verra для першого масштабного карбонового проєкту в Україні: що це означає"Кернел" наблизився до реєстрації першого масштабного карбонового проєкту (фото: "Кернел")

Проєкт оцінило міжнародне рейтингове агентство

Паралельно проєкт увійшов до оцінювання провідного міжнародного рейтингового агентства вуглецевих ринків Sylvera у категорії pre-issuance, що свідчить про високу якість даних та прозорість підготовки ще до випуску перших сертифікатів.

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Для "Кернел" цей польовий аудит став важливим підтвердженням того, що навіть під час повномасштабної війни українське агровиробництво може працювати за найсуворішими міжнародними кліматичними стандартами.

"Для нас важливо довести, що скорочення викидів у сільському господарстві можна чітко вимірювати й підтверджувати. "Кернел" сам впроваджує ці практики на власних полях, тому ми відповідаємо і за результат, і за якість даних. У перспективі цей досвід відкриє шлях в іншим українським агровиробникам до залучення міжнародних кліматичних інвестицій", - зазначила керівниця напряму сталого розвитку "Кернел" Марта Трофімова.

&quot;Кернел&quot; пройшов аудит Verra для першого масштабного карбонового проєкту в Україні: що це означає"Кернел" готується до випуску вуглецевих сертифікатів після аудиту Verra (фото: "Кернел")

Коли "Кернел" зможе випускати вуглецеві сертифікати

"Кернел" реалізує проєкт спільно із Sentinel Earth на площі 15 тис. га у Чернігівській області. Компанія змінює окремі підходи до обробітку землі, щоб зменшувати викиди та збільшувати накопичення вуглецю в ґрунті.

Рішення щодо фінальної валідації та реєстрації проєкту у Verra очікується в січні. Після цього "Кернел" отримає право випускати верифіковані вуглецеві сертифікати міжнародного зразка.

Хто відповідає за стандарти та оцінку проєкту

Зазначимо, що Verra адмініструє міжнародний стандарт Verified Carbon Standard (VCS), за яким незалежно перевіряють відповідність вуглецевих проєктів встановленим вимогам та достовірність заявленого скорочення або поглинання викидів.

Sylvera оцінює якість вуглецевих проєктів і сертифікатів, зокрема достовірність розрахунків та сталість заявленого кліматичного ефекту. Її рейтинги використовують компанії та інвестори під час оцінки вуглецевих активів.

А Sentinel Earth спеціалізується на розробці та супроводі вуглецевих проєктів - від оцінки потенціалу й вибору методології до валідації та комерціалізації вуглецевих одиниць.

Раніше ми писали, що "Кернел" та ЄБРР інвестують мільйон євро у людей для відновлення України.

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