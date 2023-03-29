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Наставник середняка УПЛ прошел стажировку у лидера чемпионата Англии

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Лондон, Среда 29 марта 2023 13:08
Наставник середняка УПЛ прошел стажировку у лидера чемпионата Англии Фото: Эдмар возглавил "Металлист 1925" с приставкой и. о. осенью (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Во время международной паузы на стажировке в лондонском "Арсенале" побывал исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста 1925" Эдмар Галовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Молодой специалист прилетел на Туманный Альбион по приглашению спортивного директора "канониров" Эду. Бразильский украинец ознакомился с административным и тренировочным процессами английского гранда.

"В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый человек знает, что он должен делать и для чего он это делает, все работают ради успехов команды. Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или спортивный директор Эду Гаспар", – рассказал Эдмар.

По словам коуча "Металлиста 1925" ,полученные в Лондоне знания, он будет пытаться внедрять в Украине. В то же время наставник харьковчан пообещал учитывать украинские реалии в процессе совершенствования системы тренировок и функционирования клуба в целом.

Перед международной паузой "Металлист 1925" выдал 5-матчевую серию без побед. В последний раз подопечные Эдмара побеждали еще осенью. 22 ноября в рамках 14-го тура харьковчане обыграли "Кривбасс" на выезде (2:0).

К слову, ранее Украина проиграла сборной Англии стартовый матч квалификации к Евро-2024.

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