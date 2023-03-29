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Керманич середняка УПЛ пройшов стажування у лідера чемпіонату Англії

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Лондон, Середа 29 березня 2023 13:08
Керманич середняка УПЛ пройшов стажування у лідера чемпіонату Англії Фото: Едмар очолив "Металіст 1925" із приставкою в. о. восени (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорців

Під час міжнародний паузи на стажуванні в лондонському "Арсеналі" побував виконувач обов'язків головного тренера харківського "Металіста 1925" Едмар Галовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий фахівець прилетів на Туманний Альбіон на запрошення спортивного директора "канонірів" Еду. Бразильський українець ознайомився з адміністративним і тренувальним процесами англійського гранда.

"У цьому клубі все працює на найвищому рівні. Коли заходиш на їхню базу, одразу бачиш, що кожна людина знає, що вона має робити і для чого вона це робить, всі працюють задля успіхів команди. Ці слова стосуються, як звичайних працівників, так і, звісно, керівників клубу, таких, як головний тренер Мікель Артета чи спортивний директор Еду Гаспар", – розповів Едмар.

За словами коуча "Металіста 1925", здобуті в Лондоні знання він намагатиметься впроваджувати в Україні. Водночас керманич харків'ян пообіцяв зважати на українські реалії в процесі вдосконалення системи тренувань і функціонування клубу загалом.

Перед міжнародною паузою "Металіст 1925" видав 5-матчеву серію без перемог. Востаннє підопічні Едмара перемагали ще восени. 22 листопада в рамках 14-го туру харків'яни переграли "Кривбас" на виїзді (2:0).

До слова, раніше Україна програла збірній Англії стартовий матч кваліфікації до Євро-2024.

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