Руководство центральной МСЭК и не только: Шмыгаль заявил об увольнении ряда чиновников

Он подчеркнул, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по итогам заседания СНБО подписал ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК", - уточнил Шмыгаль.

Он уточнил, что, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. Вместо этого введут цифровую, прозрачную, европейскую модель.

"Кроме того, сегодня я поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и введение новой европейской модели", - добавил Шмыгаль.

Также премьер рассказал, что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений насчет инвалидности, которые приняли МСЭК, особенно это касается чиновников. Такие проверки планируют провести максимум за три месяца.