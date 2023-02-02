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Руководство Сумской ОВА уличили в хищении средств: подозревают двух чиновников

Фото: Руководство Сумской ОВА уличили в хищении средств (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Руководство Сумской областной военной администрации уличили в хищении государственных средств. В частности, подозреваются два чиновника ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему по хищению государственных средств, в которой подозреваются два чиновника Сумской ОВА. Они присваивали средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов оккупантов, в частности, на восстановление инфраструктуры.

По информации РБК-Украина, речь идет о заместителе главы Сумской ОВА Олеге Клеменчукове и в.и.о. начальнике Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олеге Чунаеве.

По данным досудебного следствия, в апреле прошлого года Клемечуков совместно с Чунаевым, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством.

Для этого чиновники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. Следствие установило, что дельцы сознательно внесли в смету цены на стройматериалы, которые в 2-3 раза превышали рыночные.

Их приобретение происходило через специально созданные дельцами "фирмы-прокладки". В частности, задокументировано, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн гривен.

Чиновникам объявлены подозрения по статьям ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Сейчас продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

Во время обысков по местам работы и проживания у чиновников выявили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Фото: Руководство Сумской ОВА уличили в хищении средств (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось о массовых отставках руководителей ОВА. В частности, также был уволен и руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий.

Кроме того, недавно СБУ пришла с обысками к главе Сумского облсовета.

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