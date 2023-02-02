Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні коштів: підозрюють двох чиновників

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему з розкрадання державних коштів, у якій підозрюють двох посадовців Сумської ОДА. Вони привласнювали кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів окупантів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

За інформацією РБК-Україна, йдеться про заступника голови Сумської ОВА Олега Клеменчукова та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олега Чунаєва.

За даними досудового слідства, у квітні минулого року Клемечуков спільно з Чунаєвим, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом.

Для цього чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. Слідство встановило, що ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

Їх придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн гривень.

Чиновникам оголошено підозри за статтями ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання у чиновників виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.