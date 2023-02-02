Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні коштів: підозрюють двох чиновників

Керівництво Сумської обласної військової адміністрації викрили у розкраданні державних коштів. Зокрема, підозрюються два чиновники ОВА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему з розкрадання державних коштів, у якій підозрюють двох посадовців Сумської ОДА. Вони привласнювали кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів окупантів, зокрема, на відновлення інфраструктури.
За інформацією РБК-Україна, йдеться про заступника голови Сумської ОВА Олега Клеменчукова та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олега Чунаєва.
За даними досудового слідства, у квітні минулого року Клемечуков спільно з Чунаєвим, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом.
Для цього чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. Слідство встановило, що ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.
Їх придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн гривень.
Чиновникам оголошено підозри за статтями ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання у чиновників виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про масові відставки керівників ОВА. Зокрема, також було звільнено і керівника Сумської області Дмитра Живицького.
Крім того, нещодавно СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради.
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