ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Главный военком Ровенской области избил подчиненного. Его задержали

Новина українською →
Ровно, Четверг 27 июля 2023 14:04
Главный военком Ровенской области избил подчиненного. Его задержали Фото: главный военком Ровенской области избил подчиненного (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали начальника Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка и руководителя районного территориального центра комплектования. Они причастны к избиению подчиненного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы. За это они решили избить мужчину.

Областной военком сам избивал военнослужащего, а районный - снимал это на телефон.

"Во время проведения "воспитательных мероприятий" в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения", - сообщает ГБР.

Следователи 26 июля провели шесть обысков у фигурантов. Были обнаружены и изъяты телефоны, один из них принадлежит пострадавшему. Также по месту жительства областного военкома нашли биту.

Кроме того, у районного военкома обнаружили 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Также нашли предметы для употребления наркотиков. Чиновника задержали и объявили подозрение в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Ему грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Главному военкому Ровенской области Луцюку, избившему бойца, вручили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Он может провести в тюрьме до 12 лет.

Правоохранители обратились в суд по избранию мер и отстранению от должностей.

Скандал с одесским военкомом

Напомним, ранее правоохранители задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Его подозревают в незаконном обогащении во время войны, злоупотреблении служебным положением, продаже "белых билетов" и уклонении от исполнения обязанностей.

После этого в Украине инициировали массовые проверки военкоматов, а ГБР анонсировало новые подозрения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 областей находятся на особом контроле из-за проверок ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область ГБР
NEWS
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов