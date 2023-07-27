Главный военком Ровенской области избил подчиненного. Его задержали

Правоохранители задержали начальника Ровенского областного военкомата Сергея Луцюка и руководителя районного территориального центра комплектования. Они причастны к избиению подчиненного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы. За это они решили избить мужчину.

Областной военком сам избивал военнослужащего, а районный - снимал это на телефон.

"Во время проведения "воспитательных мероприятий" в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения", - сообщает ГБР.

Следователи 26 июля провели шесть обысков у фигурантов. Были обнаружены и изъяты телефоны, один из них принадлежит пострадавшему. Также по месту жительства областного военкома нашли биту.

Кроме того, у районного военкома обнаружили 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Также нашли предметы для употребления наркотиков. Чиновника задержали и объявили подозрение в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Ему грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Главному военкому Ровенской области Луцюку, избившему бойца, вручили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Он может провести в тюрьме до 12 лет.

Правоохранители обратились в суд по избранию мер и отстранению от должностей.

Скандал с одесским военкомом

Напомним, ранее правоохранители задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Его подозревают в незаконном обогащении во время войны, злоупотреблении служебным положением, продаже "белых билетов" и уклонении от исполнения обязанностей.

После этого в Украине инициировали массовые проверки военкоматов, а ГБР анонсировало новые подозрения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 областей находятся на особом контроле из-за проверок ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.