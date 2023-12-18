Суд передал в Нацагентство по вопросам выявления активов (АРМА) имущество бывшего руководителя Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении и избиении солдата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Стоимость имущества оценивается в 51 млн 700 тысяч гривен. Речь идет о:

земельном участке в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. метров;

7 домах общей площадью почти 500 кв. метров на этом же горнолыжном курорте;

земельном участке в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около полгектара и домом на 316 кв. метров;

двух грузовых автомобилях.

Фото: Имущество бывшего военкома Ровенской области передали в собственность государства (dbr.gov.ua)

Незаконное обогащение и избиение солдата

Расследование началось еще в июле 2023 года из-за избиения солдата, который, со своей стороны, угрожал экс-руководителю ТЦК разоблачить его преступную деятельность. ГБР выявило немало недвижимости и транспорта, которые были зарегистрированы на дальних родственников чиновника.

В июле военкома суд арестовал без возможности внесения залога.

Бывший руководитель Ровенского областного ТЦК подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже.

В конце октября 2023 года ему было сообщено о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы

"Руководитель Ровенского областного ТЦК и СП находится под стражей без возможности внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда", - добавляет пресс-служба.

Военкому грозит до 12 лет тюрьмы.