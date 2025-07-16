Расходы на оборону вырастут на 400 млрд гривен: изменения в бюджет одобрили в первом чтении
Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2025 год в первом чтении. Расходы на оборону вырастут на 412 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослав Желязняка в Telegram.
По его данным, проект №13439-3 за основу поддержали 257 народных депутатов.
Окончательное голосование ожидается в конце августа из-за перерыва в работе Рады.
Изменения в бюджет
Правительственный проект изменений в госбюджет на 2025 год №13439 был подан в Верховную Раду 30 июня.
Принятый законопроект 13439-3 дублирует все положения правительственного законопроекта и предусматривает некоторые технико-редакционные уточнения и дополнения.
Проектом предусмотрено увеличение расходов для сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд гривен, из которых почти 402 млрд гривен - общий фонд.
Это средства для:
- Минобороны - 311 млрд гривен;
- МВД - 84 млрд гривен;
- ГУР Минобороны - 4,5 млрд гривен;
- СБУ - 1,6 млрд гривен;
- УГО - 505 млн грн;
- Госспецсвязь - 64,5 млн гривен.
- 10,8 млрд гривен - средства для сектора безопасности и обороны по специальному фонду.
Дополнительные 26 млрд гривен (+ 8 млрд гривен к правительственному) заложены для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.
Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 15,5 млрд гривен (для Минцифры, МОН, Минздрава).
Общий объем расходов в предложенных изменениях в госбюджет-2025 составляет 457 млрд гривен.
Дополнительные расходы будут профинансированы за счет:
- Увеличения доходов госбюджета, в частности из-за перевыполнения плановых показателей на 155,5 млрд гривен:
- НДФЛ - 56 млрд гривен;
- налог на прибыль предприятий - 32 млрд гривен (+ 8 млрд гривен к правительственному);
- средства, перечисляемые НБУ - 20,3 млрд гривен;
- часть чистой прибыли и дивиденды - 15 млрд гривен;
- акциз с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий - 9 млрд гривен;
- сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций - 4,1 млрд гривен;
- административные штрафы в сфере обеспечения безопасности движения - 2,7 млрд гривен;
- другие поступления - 16,3 млрд гривен.
Увеличение плана размещений ОВГЗ на 185 млрд гривен.
Объем платежей по погашению внутреннего государственного долга уменьшен на 65 млрд гривен.
Сокращение ряда расходов госбюджета на 51,5 млрд гривен.
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