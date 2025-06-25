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Кабмин хочет увеличить военные расходы бюджета на 400 млрд гривен: где возьмут деньги

Украина, Среда 25 июня 2025 14:48
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Кабмин хочет увеличить военные расходы бюджета на 400 млрд гривен: где возьмут деньги Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Расходы государственного бюджета на сектор обороны и безопасности увеличат на 412 млрд гривен. Средства получат за счет больших доходов и заимствований.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Шмыгаль сообщил, что правительство одобрило законопроект, который направят в Верховную Раду.

"Мы предлагаем увеличить финансирование Сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд гривен. Из них почти 311 млрд гривен предусмотрено на Министерство обороны", - сказал он.

Кроме того, предлагается более 100 млрд гривен направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки.

Также 6,3 млрд гривен планируют направить Министерству цифровой трансформации, в частности для развития оборонных инноваций.

"Всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен. Источники покрытия этих расходов - это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований", - сказал Шмыгаль.

Детали законопроекта

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что проектом предлагается скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397,5 млрд гривен. В том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448,8 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд 374,9 млрд гривен) и сократить расходы на 51,3 млрд млн гривен.

Для покрытия дополнительных расходов предлагается увеличить доходы бюджета на 147,5 млрд гривен и финансирование по долговым операциям на 250 млрд гривен.

Комментарий Минфина

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные 412,4 млрд гривен будут направлены на:

  • Минобороны - 310,8 млрд гривен;
  • МВД - 84,1 млрд гривен;
  • ГУР Минобороны - 4,5 млрд гривен;
  • Минстратегпром - 4,5 млрд гривен;
  • СБУ - 1,6 млрд гривен;
  • УГО - 0,5 млрд гривен;
  • Госспецсвязь - 64,5 млн гривен.

Также предусмотрены дополнительные 20 млрд гривен для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других насущных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд гривен (для Минцифры, МОН, Минздрава).

Источники дополнительных расходов

Увеличение доходной части 147,5 млрд гривен планируется, в частности, за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет -:

  • НДФЛ - 56,0 млрд гривен;
  • налог на прибыль предприятий - 23,8 млрд гривен;
  • средства, перечисляемые НБУ - 20,3 млрд гривен;
  • часть чистой прибыли и дивиденды - 15,0 млрд гривен;
  • акциз с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий - 8,8 млрд гривен;
  • средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц - 7,9 млрд гривен;
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций - 4,1 млрд гривен;
  • админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения - 2,7 млрд гривен;
  • другие поступления - 8,9 млрд гривен.

Кроме того, запланирована экономия расходов на 51,3 млрд гривен и увеличение объема внутренних заимствований - 184,9 млрд гривен и уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга - 65,1 млрд гривен.

Расходы на войну

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2,223 трлн гривен.

В первом квартале расходы на обороноспособность и безопасность Украины выросли до 73,5% общего объема госбюджета.

В правительстве ранее неоднократно сообщали о планах увеличить военные расходы. Но министр финансов Сергей Марченко подчеркивал, что налоги для граждан повышать не будут. В прошлом году увеличение расходов осенью произошло в том числе за счет увеличения налогов (в частности, военного сбора с 1,5% до 5%).

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