Руководителя ОО задержали на вымогательстве взятки за дроны: просил 1,4 млн гривен

На Киевщине задержали руководителя общественной организации, который требовал 1,4 млн гривен от командира воинской части за "влияние" на выделение средств для закупки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Прокуроры Киевской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, а также подстрекательство к растрате бюджетных средств.

По данным следствия, в рамках субвенции местных органов власти одной из воинских частей Бориспольского района было перечислено 2,4 млн гривен для закупки беспилотных летательных аппаратов.

После этого к командиру воинской части обратился руководитель общественной организации, который представился посредником. Он заявил, что именно благодаря его "влиянию" местные власти выделили эти средства, и начал требовать 1,4 млн гривен неправомерной выгоды - часть уже полученных бюджетных средств.

Кроме того, мужчина подстрекал военнослужащего распределить между собой деньги, перечисленные на закупку дронов, а технику списать как утраченную во время боевых действий.

Сообщается, что еще в сентябре 2025 года во время одной из встреч фигурант получил первую часть неправомерной выгоды - 100 тысяч гривен.

А вот 15 октября он задержан во время получения второй части - 31 тысячи долларов. Деньги изъяты на месте, мужчина задержан.

Сейчас ему вручено уведомление о подозрении.

За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.