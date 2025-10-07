Главу аппарата КГГА, которого подозревают в подделке документов, отстранили от должности
Руководитель аппарата КГГА, которого подозревают в использовании поддельных приглашений для организации своих командировок за границу, отстранен от должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.
Сообщается, что по ходатайству следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил его от должности.
Срок действия меры пресечения и отстранения от должности - до 28 ноября 2025 года.
Напомним, чиновника подозревают в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Речь идет о поездке в Барселону в 2023 году и поездке во Флоренцию в 2024 году.
Что предшествовало
Ранее руководителю аппарата КГГА объявили подозрение в подделке документов для выезда за границу во время военного положения. По данным РБК-Украина, речь о Дмитрии Загуменном, руководителе аппарата главы КГГА.
Официальной целью командировок были якобы встречи с лидерами цифровой трансформации и укрепление международных связей столицы.
Однако правоохранители установили, что приглашения от организаторов мероприятий были поддельные. На их основании чиновник дважды незаконно пересек государственную границу и находился более двух недель в Италии и Испании.